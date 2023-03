Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var voldsomt at se, hvordan Bianca Andreescu skreg af smerte efter et solouheld tirsdag.

De ubehagelige scener udspillede sig tirsdag ved den store amerikanske tennisturnering Miami Open, hvor den 22-årige canadier røg ud i et uheldigt solouheld og kom alvorligt til skade med sin ene ankel.

Hun blev efterfølgende kørt ud af arenaen i kørestol, mens hun skreg af smerte. Nu er meldingen på skadens omfang kommet.

»Undersøgelserne viser, at jeg har revet to ledbånd over i min venstre ankel. Det er svært at sige, hvor længe det vil tage for mig at komme tilbage, men det kunne være værre,« skriver den tidligere US Open-vinder på Twitter.

Foto: CLIVE BRUNSKILL Vis mere Foto: CLIVE BRUNSKILL

Bianca Andreescu har før kæmpet med skader og måtte selvfølgelig trække sig kampen mod Ekaterina Alexandrova i fjerde runde, hvor uheldet desværre var ude.

»Jeg tager det dag for dag, og jeg er sikker på, at jeg med en pause, træning og forberedelse snart vil være tilbage på banen. Jeg er allerede begyndt på min genoptræning,« skriver Bianca Andreescu videre på Twitter.

Efter Andreescus spektakulære finalesejr mod legenden Serena Williams ved US Open i 2019, hvor hun bare var 19 år, fik hun en alvorlig skade, da Andreescu rev sin ene menisk over.

Bianca Andreescu har kæmpet for at komme tilbage i verdenstoppen i denne sæson, hvor hun er nummer 31 på verdensranglisten. Nu står hun desværre over for en ny skadespause.