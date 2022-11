Lyt til artiklen

Hvis man er i tvivl om, hvor stor et skridt Holger Rune har taget i 2022, så sætter dette det hele i perspektiv.

Det er ikke hverdagskost at tage så store hop på herrernes verdensranglisten, som Holger Rune har gjort. Mandag morgen er det nu officielt nummer, at Holger Rune er nummer 10 på verdensranglisten.

Han er den eneste, der er gået fra at være uden for top 100 i slutningen af foregående år for så at gøre sin første entre i top 10. Legenden Andre Agassi har taget et lignende spring, men der var han på vej tilbage til toppen i 1998, hvor han var 28 år gammel.

Rune er 19 år.

Djokovic er selv i historiebøgerne for sine mange store bedrifter, men nu skal der også skrives sider om Holger Rune.

Det var dog ikke den eneste sjældenhed ved finalesejren over Novak Djokovic i Paris Masters, som rangerer lige under de fire grand slams og sæsonfinalen.

For på sin vej til triumfen nåede han at slå hele fem top 10-spillere, og det er ikke sket ved en ATP-turnering siden 1973, bortset fra ved sæsonfinalen, hvor det kun er de otte bedste i verden, der starter med at få indbydelse.

Holger Rune blev desuden den yngste til at vinde turneringen, siden Boris Becker gjorde det som 18-årig i 1986.

Og for lige at slå en krølle på halen, så er der endnu en kuriøsitet ved at Rune bragede ind i top 10. Her slutter han sig til kvartfinalemodstanderen i Paris, Carlos Alcaraz, og det er første gang siden 2007, at to teenagere ligger i det fine selskab.

Dengang var det Andy Murray og Novak Djokovic, der var de spirende stjerner.