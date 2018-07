Der blev skrevet historie i Wimbledon fredag i semifinalen mellem John Isner og Kevin Anderson.

Kampen udviklede sig til en maratondyst med et enkelt fortilfælde, og opgøret spillede sig ind som den længste semifinale i Wimbledon nogensinde.

Efter 6 timer og 35 minutters opdatering på Wimbledons egen livedækning kunne en dødtræt Kevin Anderson juble over sin første Wimbledon-finale i karrieren, efter at han tidligere har været i finalen i US Open i 2017.

Kevin Anderson besejrede en lige så dødtræt John Isner med 7-6, 6-7, 6-7, 6-4, 26-24.

Den hidtidige rekord for længste semifinale tilhørte Novak Djokovic og Juan Martin del Potro, der i 2013 gav hinanden en semifinale i turneringen på 4 timer og 43 minutter.

Maratondysten var også den næstlængste singlekamp nogensinde i Wimbledon. Da tiden passerede 5 timer og 31 minutter passerede opgøret samtidig kampen i tredje runde i 2012 mellem Marin Cilic og Sam Querrey.

Fredagens opgør var dog intet i forhold til rekorden for Wimbledons længste kamp nogensinde.

Her spillede John Isner også en hovedrolle, da han i første runde i Wimbledon i 2010 leverede den længste tenniskamp nogensinde sammen med Nicolas Mahut.

Dengang blev der spillet i 11 timer og 5 minutter over tre dage, da Isner vandt 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68.

/ritzau/