Ham igen.

Aneke Rune, der er Holger Runes mor og manager, bekræfter over for TV 2 Sport, at Lars Christensen igen bliver træner for den danske komet.

Franske Patrick Mouratoglou kom ind i billedet i efteråret 2022, hvor Rune ramte en stribe store resultater, bl.a. sejren i Paris Masters.

Siden dansede danskeren lidt frem og tilbage mellem Christensen og Mouratoglou, og det var blandt andet franskmanden, der gav vejledning under den fejlslagne US Open-deltagelse, der sluttede i første runde.

Efterfølgende var mor Anekes råd ret klart: Gå tilbage til Lars.

»Jeg vil mene, at Lars og Holgers relation er sådan, at Lars må have lyst til at færdiggøre sit arbejde og føre Holger til førstepladsen i verden og vinde grand slams. Det var målsætningen.«

»At der har været noget trænerkaos i indeværende år, ændrer nok ikke på det, tænker jeg,« lød det i slutningen af august fra Aneke Rune.

Her blev det også kommunikeret ud, at stjernetræneren Mouratoglou ikke skulle med videre på rejsen med Holger Rune.