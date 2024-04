Holger Rune nåede akkurat at spille to point, og så måtte han ellers skynde sig ind under paraplyen.

For den danske tennisstjernes første opgør ved BMW-Open i München er netop blevet afbrudt på grund af voldsomt vejr.

Pludselig væltede det nemlig ned med hagl i den tyske storby, og derfor har Rune da også netop forladt grusunderlaget.

Danskeren møder torsdag colombianske Daniel Galán, der ligger nummer 93 på verdensranglisten.

Dagens første kampe ved ATP-turneringen i Tyskland var allerede blevet udsat flere gange på grund af vejrsituationen.

I første omgang blev kampen mellem Rune og Galán udsat i over to timer.

Holger Rune har de seneste to år vundet BMW-Open, der blandt andet har kastet to biler af sig ved siden af præmiepengene.

Af samme årsag har den danske tenniskomet da også ekstremt meget på spil i München, eftersom han skal forsvare hele 250 ranglistepoint.

I sidste uge måtte han i øvrigt se sin top 10-placering forsvinde, efter han røg ud af kvartfinalen ved Monte Carlo Masters.

Dermed ligger danskeren i skrivende stund nummer 12 på verdensranglisten.