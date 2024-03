Caroline Wozniacki er stadig ved at komme sig.

For efter flere uger med en masse kampe og småskader, er den danske tennisstjernes krop ramt på en måde, som den ikke har været i lang tid.

Noget, som hun da også satte ord på efter sidste uges exit ved Miami Open. Her var det nemlig en svækket dansker, der kiggende ind i en usikker periode.

»Mine fødder skal forbedres nu her. Jeg skal tage nogle dage fri, og så hjælper det forhåbentlig på dem. Jeg har været lidt igennem her (i USA, red.),« sagde Caroline Wozniacki på et pressemøde.

Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix

Her blev hun ligeledes spurgt ind til det kommende comeback på landsholdet, hvor hun skal repræsentere Danmark ved Billie Jean King Cup i starten af april.

De sidste par ugers hårde program og småskavanker har dog alligevel plantet en mindre usikkerhed om det forestående landsholdscomeback.

»Det håber jeg helt sikkert, at jeg bliver klar til,« lød det fra Caroline Wozniacki, der dog ikke kunne garantere noget 100 procent på grund af den nuværende skade i foden.

Hos Dansk Tennis Forbund føler man sig dog ret sikker på, at grand slam-vinderen bliver klar til Billie Jean King Cup.

»Vi regner med, at Caroline kommer. Og det tror jeg da også, at hun gør. Der er stadig 14 dage endnu,« fortæller Jens Anker Andersen, der sportschef i Dansk Tennis Forbund, til B.T.

Han forklarer videre, at han ligeledes har været i kontakt med Caroline Wozniacki de seneste dage omkring hele situationen:

»Vi var i kontakt med hende i sidste uge, efter hun røg ud i Miami. Og der var der stadig positive tilkendegivelser om, at hun meget gerne vil deltage.«

Billie Jean King Cup spilles fra 8.–13. april i Portugal.