Victoria Azarenkas kræfter slap op i tredje sæt, og så spillede Sloane Stephens sig i finalen i Miami Open.

Miami. Tennisfesten sluttede for denne gang for Victoria Azarenka, da hun torsdag tabte i Miami Open.

Her var den dobbelte Australian Open-vinder nåede frem til semifinalen, som dog blev endestation med et nederlag til amerikanske Sloane Stephens.

Den 25-årige vinder af US Open i 2017 vandt opgøret 3-6, 6-2, 6-1, og dermed spillede hun sig i finalen.

Her venter vinderen i den anden semifinale, som er et opgør mellem den amerikanske kvalifikationsspiller Danielle Collins og lettiske Jelena Ostapenko.

Der var gang i servegennembruddene i første sæt, som Azarenka vandt efter at have brudt Stephens fire gange, mens amerikaneren leverede to servegennembrud.

I andet sæt måtte Azarenka indkassere tre servegennembrud, mens Sloane Stephens nøjedes med et enkelt og udlignede til 1-1.

I tredje sæt var der så ikke mere benzin på tanken hos hviderusseren, der kom bagud 0-4, inden hun i sin serv vandt sit eneste parti i sættet.

Sloane Stephens blev med sin sejr i kvartfinalen sikker på at avancere til top-10 på verdensranglisten, når den offentliggøres næste gang.

28-årige Victoria Azarenka befinder sig helt nede som nummer 186 i verden, efter at hun i december 2016 blev mor til sit første barn.

Siden fulgte en lang periode, hvor hviderusseren kæmpede for forældremyndigheden til sit barn. Det gjorde, at den tidligere verdensetter dumpede langt ned på verdensranglisten, fordi det ikke var muligt for hende at rejse rundt og spille tennis.

Azarenka deltog i Miami Open på et wildcard. Hun har vundet turneringen tre gange, hvilket skete i 2009, 2011 og 2016.

Semifinalepladsen i dette års udgave sikrer, at Azarenka spiller sig ind i top-100 ved den næste opdatering af verdensranglisten.

Hviderusseren vandt Australian Open i 2012 og 2013.

/ritzau/