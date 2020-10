Dominic Thiem, der netop har vundet US Open, fortsatte stimen af overbevisende sejre i French Open.

Den østrigske tennisstjerne Dominic Thiem er slet ikke til at styre i øjeblikket. Fredag vandt han også sin tredje kamp i French Open, og han har stadig ikke afgivet sæt i turneringen i Paris.

I tredje runde gjorde han det af med den talentfulde nordmand Casper Ruud, der blev slået med 6-4, 6-3, 6-1 på lidt mere end to timer.

Thiem, der rangerer som nummer tre i verden, kommer direkte fra New York, hvor han i US Open vandt sin første grand slam-turnering, og nu er han altså bare tre sejre fra endnu en finale.

Østrigeren har været i French Open-finalen de seneste to år, hvor han i begge tilfælde har tabt til spanieren Rafael Nadal, der i år jagter sin 13. triumf i French Open.

Det er dog allerede sikkert, at de ikke kommer til at møde hinanden i finalen for tredje år i træk, da de denne gang står til at møde hinanden allerede i semifinalen.

Thiem ligner i hvert fald en spiller, der har planer om at nå semifinalen. Fredag kom han ganske vist bagud med 1-3 i første sæt, men han vendte det alligevel til sætsejr.

Han blev ikke selv brudt mere i kampen, og i stedet slog han til med to servegennembrud i både andet og tredje sæt.

Senere fredag skal Nadal i aktion i tredje runde. Han møder italieneren Stefano Travaglia.

I damernes turnering er 2018-vinderen Simona Halep videre til ottendedelsfinalen efter en knusende sejr på 6-0, 6-1 Amanda Anisimova.

Rumænske Halep, der er nummer to i verden, har dermed vundet sine seneste 17 kampe. Hun har ikke tabt en kamp siden semifinalen i Australian Open i januar.

