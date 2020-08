I årtier har Bryan-brødrene været en magtfaktor på double-touren. I år står de ikke til at spille US Open.

Bob og Mike Bryan, det mest succesfulde double-par i tennishistorien, er ikke at finde på deltagerlisten til US Open.

Det har fået flere til at stille spørgsmålet, om brødrene reelt har afsluttet deres tenniskarrierer.

Det californiske par, som er blevet berømte for deres særlige fejring, hvor de støder deres brystkasser sammen, har tidligere annonceret, at de ville tage afsked ved dette års US Open.

Det var her, de i 1995 gjorde deres grand slam-debut.

I et interview efter en turnering i West Virginia sidste måned sagde de, at de endnu ikke havde besluttet sig for, om de er færdige med at konkurrere på øverste niveau.

- Vi elsker det her liv, sagde Bob Bryan.

- Vi kommer til at sætte os ned, og hvis vi beslutter os for at komme tilbage og spille i 2021, så kommer I formentlig til at se os spille US Open bare for at holde os kørende.

- Hvis vi beslutter os for at lukke ned i 2021, så er det her måske det. Hvem ved?

Brødrene har næsten kun spillet med hinanden i løbet af deres 25 år lange karriererer, hvor de har vundet 119 titler, heriblandt 16 på grand slam-niveau.

De vandt også olympisk guld i 2012 og Davis Cup med USA i 2007.

Mike Bryan vandt i øvrigt to grand slam-titler med Jack Sock i 2018, da Bob Bryan sad ude med en skader.

/ritzau/Reuters