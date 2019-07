Tennisspillerne kan se frem til præmier for 380 millioner kroner i US Open, der har hævet beløbet markant.

US Open bliver den grand slam-turnering med den største pengepræmie nogensinde, når den afvikles senere i år.

Arrangørerne bag turneringen skriver på sin hjemmeside, at den samlede præmiesum er steget, så den nu lyder på i alt 57 millioner dollar svarende til knap 380 millioner kroner.

Det Amerikanske Tennisforbund (USTA) siger, at vinderen af single for både mænd og kvinder får, hvad der svarer til 25,6 millioner kroner, mens double-vinderne får 4,9 millioner kroner.

Dermed stiger den samlede præmiesum med otte procent i forhold til sidste år.

Og selv de spillere, der ikke når til tops, kan stadig se frem til betydelige præmier for deres deltagelse.

Således er præmiepengene for at ryge ud i første runde af turneringen steget med 47 procent over de seneste fire år og er i år på 386.000 kroner, mens spillere, der ryger ud i anden runde, kan se frem til en præmie på 665.760 kroner.

- US Open er stolt over at kunne tilbyde de bedste tennisspillere i verden den største præmiesum i vores sport, siger bestyrelsesformand i USTA Patrick Galbraith til hjemmesiden.

US Open begynder 26. august og spilles i New York.

/ritzau/