Ifølge New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, bliver US Open årets anden grand slam-turnering.

Tennisfans kan efter alt at dømme se frem til at se sportens største stjerner kæmpe om trofæer og millioner i grand slam-turneringen US Open fra slutningen af august.

I hvert fald på tv-skærmen.

Turneringen afvikles som planlagt, skriver delstaten New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, i et opslag på Twitter.

- US Open skal afholdes i Queens uden fans fra 31. august til 13. september. Usta (Det Amerikanske Tennisforbund) vil tage ekstraordinære forholdsregler i brug for at beskytte spillere og ansatte. Det indebærer solid testning, mere rengøring, ekstra plads i omklædningsrum, indlogering og transport, skriver han.

US Open bliver dermed årets anden grand slam-turnering efter Australian Open. French Open skulle være afholdt i maj og juni, men blev udsat på grund af coronavirus. I stedet er det placeret fra 20. september til 4. oktober.

Wimbledon blev aflyst som konsekvens af pandemien.

I 2019 blev kvindernes US Open vundet af canadieren Bianca Andreescu, som dermed tog sin første grand slam-titel.

Den spanske stjerne Rafael Nadal vandt herrernes turnering.

Allerede inden Andrew Cuomos udmelding var der kraftige rygter om, at US Open ville løbe af stablen som planlagt.

Planen er blevet mødt med kritik og bekymring fra flere topspillere.

Tidligere på måneden sagde Nadal, at han ikke ville rejse til USA i den nuværende situation. Og verdensetteren Novak Djokovic har beskrevet det som umuligt at gennemføre turneringen med de særlige foranstaltninger, der skal være på plads.

Mandag var det så australske Nick Kyrgios, som beskyldte Usta for at være "selvisk".

- Jeg vil finde min beskyttelsesdragt frem, når jeg rejser fra Australien og gøre mig klar til to ugers karantæne, når jeg så vender tilbage, skriver Kyrgios på Twitter.

New York har været USA's klart hårdest ramte delstat i coronakrisen. 30.856 er ifølge Johns Hopkins University registreret som døde med coronavirus.

/ritzau/