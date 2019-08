Grand Slam-turneringen US Open bliver uden deltagelse af Frederik Løchte Nielsen.

Den 35-årige danske tennisspiller, der i 2012 vandt Wimbledons herredoublefinale sammen med Jonathan Marray, bekræfter i en mail til B.T., at han skal giftes.

Hermed har han ikke mulighed for at deltage i turneringen, der spilles på hardcourt-banerne i New York-bydelen Flushing Meadows i perioden mellem 26. august og 8. september.

Den præcise dato ønsker han dog ikke at fortælle, ligesom han heller ikke vil oplyse navnet på stedet, hvor festlighederne skal foregå.

Frederik Løchte Nielsen spillede sammen med Joe Salisbury i sidste års udgave af US Open, hvor det i første runde blev til et to-sæts-nederlag mod Horacio Zeballos og Julio Peralta.

I mailen til B.T. fortæller Frederik Løchte Nielsen endvidere, at han ikke forventer at komme i aktion på tennisbanen før september.

Her skal det danske Davis Cup-landshold i Aarhus møde Tyrkiet.

»Jeg er klar, hvis jeg bliver udtaget,« siger Frederik Løchte Nielsen.

Han har i denne sæson valgt at prioritere double over single, og er ved siden af sin aktive karriere træner for det svenske stortalent Mikael Ymer.

På den netop opdaterede verdensrangliste ligger Frederik Løchte Nielsen nummer 49 i herredouble, mens han er urangeret i herresingle.