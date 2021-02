Tennisstjernen Rafael Nadal er en erfaren herre, men mandag kom han alligevel til at tale over sig.

Efter sin stensikre tresætssejr over italienske Fabio Fognini skulle den 34-årige spanier nemlig sætte et par ord på sejren, og så kom han til at afsløre noget, der endnu ikke var blevet meldt ud.

Den niendeseedede Matteo Berrettini var nemlig sat til at skulle møde græske Stefanos Tsitsipas i et opgør om at møde Nadal i kvartfinalen, men måtte i stedet trække sig. Og det vidste Nadal godt.

»Jeg har brug for at tage endnu et skridt op mod Tsitsipas. Det er officielt? Han spiller i aften? Nå, jeg ved det ikke. Måske,« sagde tennisstjernen ifølge news.com, mens han prøvede at trække i land, inden han til sidst gav op:

»Jeg synes, jeg har hørt, at Berrettini var en lille smule skadet, men intet officielt overhovedet. Det er jeg ked af, men ja, noget … nå, jeg dummede mig,« sagde Rafael Nadal, mens han grinte.

Arrangørerne af Australian Open kunne derfor ikke holde på 'hemmeligheden' meget længere, og kort tid efter kunne de så meddele, at Tsitsipas var videre til kvartfinalen på grund af en skade til Matteo Berrettini.

»Jeg er virkelig ked af, at jeg blev skadet i den sidste kamp, jeg spillede. Jeg mærkede noget i mine mavemuskler. Jeg troede ikke, det var noget alvorligt, men den næste dag vågnede jeg op med smerter, så jeg snakkede med lægerne, og de sagde, at det kunne blive værre. Så det var ikke forsøget værd at stille op,« udtaler italieneren.

Dermed er der lagt op til et brag af en kvartfinale, når den altid solide Nadal skal op imod Tsitsipas, der én gang tidligere har formået at besejre den spanske stjerne.