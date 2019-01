Andy Murray ville bare vise sin nye metalhofte frem.

Men den skotske tennisspiller kom til at vise meget mere end det.

Og ja, vi kan lige så godt sige det, som det er: Andy Murray kom til at vise sin penis.

Det skete på Instagram, da han kom med en update på sin skadesituation i følgende opslag:

Vis dette opslag på Instagram I underwent a hip resurfacing surgery in London yesterday morning...feeling a bit battered and bruised just now but hopefully that will be the end of my hip pain I now have a metal hip as you can see in the 2nd photo and I look like I've got a bit of a gut in photo 1 Et opslag delt af Andy Murray (@andymurray) den 29. Jan, 2019 kl. 12.18 PST

I samme forbindelse lagde han også et røntgenbillede ud, hvor man altså tydeligt kan se de ædlere dele.

Det opdagede brugere hurtigt.

Der gik ikke længe, inden kommentarerne væltede ind, både i kommentarfeltet og på Twitter, eksempelvis:

'Er der andre end mig, der kan se hans penis?'

'Hey, din penis hænger ud'.

'Kig lige på det andet billede og kommentarerne'.

'Nå, jeg så lidt mere, end jeg forventede, da jeg kiggede på røntgenbilledet'.

'Du ved godt, man kan se piben, ikke?'

Her kan du se billedet - kig godt efter i bunden efter noget, der 'peger' mod højre:

Andy Murray forlod to uger siden hurtigt Australian Open, hvorefter han proklamerede, at han muligvis aldrig kom tilbage på grund af de hofteproblemer, han har døjet med i længere tid.

»Hvis jeg skal komme igen (til Australian Open, red.), så vil det kræve en stor operation, hvilket i sig selv ikke er nogen garanti for, at jeg kommer tilbage. Men jeg giver det mit bedste skud,« sagde han efterfølgende.

Mandag fik han så opererationen.

Og viste sine fans lidt mere end beregnet.

Well, I saw more than I expected when I looked at the X-ray, But sending wishes for a speedy recovery. (Quite impressive considering it was after major surgery ) Andy Murray — phoenix (@R0bbo14) January 29, 2019

@andy_murray u do know people can see ur pipe on the X-ray pic — BigRig (@Ben54427113) January 29, 2019

Og husk. B.T. Sport dækker transfervinduets lukning intenst.

B.T.s podcast ‘Transfervinduet’ går i ruden! Torsdag ved midnat lukker transfervinduet i med et brag. B.T. sender live tv hele dagen fra 7.30. Hvem køber, hvem sælger - og hvor ruller millionerne? Få alt ét sted og vær selv en aktiv medspiller, når der handles og spildes. Byd allerede nu ind med sladder og rygter på Twitter via #andellerej. Så tjekker vi op. Vi ses torsdag - fra morgen til midnat!