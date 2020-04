To italienske piger spillede tennis fra toppen af hver deres bygning, da deres klub lukkede i coronakrisen.

Alverdens elitesportsudøvere og motionister har måttet tænke kreativt i coronakrisen for at holde formen ved lige.

Sådan har tilfældet også været for ungdomsspillerne i tennisklubben Tennis Club Finale i den norditalienske by Finale Ligure.

Da tennisklubben i begyndelsen af marts lukkede ned som en del af Italiens kamp mod coronapandemien, sørgede klubbens ungdomstrænere for at give spillerne en udfordring med hjem.

De unge italienske tennisspillere skulle finde alternative måder at træne på, som det nu var tilladt af de italienske myndigheder.

Det resulterede i en hel masse videoindslag på Tennisclub Finale Facebook, hvor de unge demonstrerede kreative indslag til at holde træningen ved lige. Mange af de unges idéer kan også ses under hashtagget #tennisathome.

En af videoerne fik dog en anelse mere opmærksomhed end de øvrige, for 14-årige Vittoria Oliveri og 11-årige Carola Pessina, som bor overfor hinanden gik op på taget i hver deres bygning.

Derfra spillede pigerne så simpelthen tennis med hinanden med afstand ved at skyde bolden fra tag til tag.

Dionisio Poggi, der er træner for begge ungdomsspillere, var da også ganske imponeret.

- Det var deres egen idé. De kender hinanden rigtig godt og er venner, og de bor tæt på hinanden.

- De er ikke i samme aldersgruppe, så de træner ikke med hinanden normalt, men de er begge stærke og konkurrenceprægede spillere, siger træneren.

Han forklarer, at pigerne er begejstrede over, at deres video har vist sig så slagkraftig på de sociale medier, og flere tennisberømtheder har da også kommenteret den.

57-årige Tracy Austin, der er tidligere verdensetter, skriver på Twitter:

- Det er det næste niveau. Jeg tror ikke, at det her kan blive overgået. Spil boldene dybt.

Græske Stefanos Tsitsipas, der er nummer seks på verdensranglisten hos mændene, er også imponeret.

- Fantastisk at se, skriver han på Twitter.

/ritzau/AFP