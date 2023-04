Den canadiske tennisstjerne Genie Bouchard fortryder.

Hun fortryder, at hun efter torsdagens sejr over ukrainske Dayana Yastremska ved WTA-turneringen i Madrid, lige var hurtig nok i replikken på Twitter.

»Der er et eller andet over at spille mod dopere i Madrid,« skrev den 29-årige tidligere verdensfemmer på det sociale medie.

Med den besked refererede hun både til ukrainernes tidligere dopingsuspension - men også til sin gamle ærkerival russeren Maria Sharapova, som Bouchard spillede en ondsindet kamp mod i Madrid i 2017.

pic.twitter.com/bT9BeqhqBZ — Tennis Channel (@TennisChannel) April 27, 2023

Sharapova blev også dopingdømt i 2016. Og i forbindelse med kampen i 2017 udtalte canadieren:

»Hun er en snyder, så og for mig at se skal snydere i sport ikke have lov til at komme tilbage.«

Nå, men Genie Bouchard indså hurtigt, at det ikke var så smart med det tweet, som hun hurtigt slettede igen. Men internettet glemmer som bekendt aldrig - og i det seneste døgn har der været stor virak omkring Bouchard.

Nu vælger hun så at undskylde.

I want to apologize for my tweet yesterday. It was a lapse in judgment, and unnecessary. Though I’ve always championed fair play, I didn’t have all my facts in order and certainly didn’t mean to cause harm. I’m going to continue to work on myself going forward, both on and off… — Genie Bouchard (@geniebouchard) April 28, 2023

»Jeg vi gerne undskylde mit tweet fra i går. Det var en fejlvurdering - og det var unødvendigt. Selv om jeg altid er gået ind for fair play, havde jeg ikke al fakta på plads og ville bestemt ikke såre nogen.

»Jeg vil fortsåtte med at arbejde med mig selv i fremtiden - både på og uden for banen,« skriver Bouchard på Twitter.