Hvor er Holger Rune?

Det er spørgsmålet, mange stiller, efter de nominerede til Årets Sportsnavn er barberet ned til et finalefelt på tre kandidater.

Her har Tour de France-vinderen Jonas Vingegaard samt VM-triumfatorerne Viktor Axelsen og dressurlandet fundet vej, og dermed blev der ikke plads til tenniskometen Holger Rune, der ellers har taget springet fra at være uden for top-100 til at indfinde sig i top-10. På vejen dertil nåede han at vinde en Masters-turnering, der rangerer lige under de fire store grand slams.

'Axelsen har vundet alt, hvad der kan vindes. Det kan ikke gøres bedre, og Vingegaard har vundet, hvad der svarer til cykelløbets grand slam. Så uanfægtet størrelsen på sportsgrenen har de jo vundet det ypperste inden for deres felt. Kæmpe respekt for det,' skriver Rune på Twitter.

Det har været et år med mange knyttede næver for Holger Rune. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Det har været et år med mange knyttede næver for Holger Rune. Foto: DYLAN MARTINEZ

Den tidligere Wimbledon-vinder Frederik Løchte Nielsen var blandt dem, der satte spørgsmålstegn ved fravalget. Hans Twitter-opslag blev ledsaget af et par emoji-symboler, hvor hovedet er ved at koge over af forbavselse.

Dansk Tennisforbund havde selvsagt gerne set Rune blandt de sidste tre.

»Han er bestemt værdig blandt de tre sidste,« siger formand Henrik Thorsøe, der også udtrykker respekt for de nomineredes præstationer.

Er det en ulempe for jer, at der ikke findes et decideret verdensmesterskab?

»Det er det. Nu har vi kæmpet mange år med Team Danmark, og det er jo ikke, fordi de ikke forstår det, men der måler man jo meget på EM-, VM- og OL-medaljer.«

»Det er jo lige før, en grand slam er at sidestille med et VM, og dem er der så fire af om året. En Masters 1000 kan man måske også kalde et EM eller måske VM i dette tilfælde, fordi han slog fem af de bedste i verden. Det er exceptionelt og bør også få ham til at tilhøre de nominerede kandidater.«

Den sammenligning vil formanden for Danmarks Idrætsforbund, Hans Natorp, dog ikke helt gå ind i.

»Hvordan sammenligner man et tordenbrag? Det er dejligt at have så mange at vælge imellem, og det giver god anledning til diskussioner hen over middagsbordet.«

Rune er blandt de nominerede til B.T. Guld. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Rune er blandt de nominerede til B.T. Guld. Foto: Bax Lindhardt

»Holger Runes resultater er jo fantastiske, og springet til top-10 har været eminent. Jeg kan sagtens forstå, at han bliver diskuteret i denne sammenhæng,« siger DIF-formanden.

Natorp mener dog ikke, at det manglende VM i tennisverdenen er en direkte hindring for Rune.

»Der er også store turneringer i tennis, som Holger Rune ikke har vundet endnu,« siger han og erklærer, at Rune nok skal komme med i det fine selskab en anden gang, hvis han fortsætter de gode takter.

Samme optimisme finder man i tennisforbundet, når talen falder på den 19-åriges fremtidsudsigter.

»Jeg er overbevist om, at han kan blive nummer et i verden, hvis han kan fortsætte det, han gør,« siger formand Henrik Thorsøe.

Holger Rune har allerede fået titlen 'Årets nye navn' på ATP-touren, og så er han også blandt de nominerede til B.T. Guld, hvor det er atleterne selv, der stemmer om vinderen.

Kåringen af Året Sportsnavn er ofte genstand for stor diskussion – mest opsigtsvækkende var det dog i 1992, hvor EM-triumfen i fodbold blev overgået af guld i olympisk sejlads.