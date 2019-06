Kristyna Pliskova slog sin prominente tvillingsøster, Karolina, efter tiebreak i det afgørende sæt.

Undertippede Kristyna Pliskova vandt onsdagens tvillingeduel mod Karolina Pliskova i WTA-turneringen i Birmingham.

Kristyna, der er nummer 112 i verden, vandt med 6-2, 3-6, 7-6 over tvillingsøsteren Karolina, der er rangeret som nummer tre i verden.

Det var første gang, at de mødtes i en hovedturnering på WTA Touren. De har tidligere mødt hinanden i mindre turneringer og i kvalifikationsrunder - senest for seks år siden.

Deres første officielle møde var under en ITF-turnering i Kroatien i 2006, da de var 14 år gamle.

Som en service til tilskuerne i Birmingham spillede tvillingsøstrene kampen i hver sin farve tøj, da de bortset fra to centimeter i højden ligner hinanden til forveksling.

Her kunne de se hvidklædte Kristyna tage styringen i første sæt, hvor hun brød sin blåklædte søster to gange, før hun til sidst servede en overlegen sætsejr hjem.

I andet sæt tog favoritten Karolina over. Hun brød tidligt til 0-2 og afværgede siden Kristynas to forsøg på at bryde tilbage.

Det medførte et tredje sæt, og her fik en mulig overraskelse næring, da Kristyna brød til 3-1 og siden servede sig foran 4-1.

I det hele taget var serven et vigtigt våben for den mindre kendte Pliskova-søster. Hele 24 gange blev Kristyna noteret for et servees, mens Karolina blev noteret for ni esser.

Ikke desto mindre fik Karolina svaret tilbage ved at bryde rent, og kampen skulle derfor afgøres i en tiebreak på græsset i Birmingham.

De to spillere fulgtes ad, men ved stillingen 5-5 lavede favoritten Karolina en dobbeltfejl, hvilket gav tvillingsøsteren kampens første matchbold. Også hun lavede en dobbeltfejl på et vitalt tidspunkt.

Siden missede Kristyna endnu en matchbold, før hun fik en tredje matchbold foræret via en ny dobbeltfejl. Den udnyttede hun og sikrede dermed håneretten til familiesammenkomster for en stund.

/ritzau/