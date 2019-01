Franskmanden Lucas Pouille er for første gang i karrieren klar til semifinalen i en grand slam-turnering.

24-årige Lucas Pouille er på vej mod sit største resultat i tenniskarrieren.

Onsdag formiddag dansk tid spillede franskmanden sig videre til semifinalen i grand slam-turneringen Australian Open efter at have brugt mere end tre timer på at slå canadieren Milos Raonic.

Lucas Pouille vandt den tætte dyst med 7-6, 6-3, 6-7, 6-4.

Pouille blev ikke brudt i andet, tredje og fjerde sæt. Han vandt kampen på sin tredje matchbold, da Raonic uprovokeret sendte bolden ud af banen.

- Jeg er meget glad. Jeg vidste, at det ville blive en hård kamp, men jeg synes, at jeg gjorde det rigtig godt og lavede god returneringer i hele kampen, siger Lucas Pouille.

Tidligere i karrieren er den 24-årige franskmand aldrig nået længere end en kvartfinale i en grand slam-turnering. Det gjorde han to gange i 2016.

I sine første fem optrædener i Australian Opens hovedturnering er han alle gange røget ud i første runde.

- Jeg havde aldrig vundet en kamp i Melbourne før i år, og nu er jeg semifinalen. Jeg har svært ved at finde ud af, hvad jeg skal sige, siger Pouille.

I marts sidste år var han kortvarigt oppe som nummer ti i verden, men aktuelt frister han en tilværelse som verdens nummer 31 i herresingle.

Lucas Pouille skiftede træner i december, så det nu er den tidligere kvindelige topspiller Amélie Mauresmo, som træner ham.

Tidligere har det vist sig, at det kan have en positiv effekt at hyre Mauresmo som træner. I 2013 blev hun træner for Marion Bartoli, som i begyndelsen af deres samarbejde vandt sin eneste grand slam-titel i karrieren, da hun strøg til tops i Wimbledon.

I semifinalen skal Lucas Pouille møde enten Kei Nishikori eller topseedede Novak Djokovic.

/ritzau/