Caroline Wozniacki taber i første runde af WTA-turnering i USA til stortalentet Dayana Yastremska.

Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki fik kun en kamp ved denne uges WTA-turnering i Cincinnati i Ohio.

Natten til tirsdag dansk tid tabte Wozniacki sin kamp i første runde mod den 19-årige ukrainer Dayana Yastremska, som vandt 6-4, 6-4 efter godt halvanden times spil.

I begge sæt kæmpede Yastremska sig tilbage, efter at Wozniacki havde brudt hendes serv. Ukraineren brød Wozniacki seks gange, og skal i anden runde op mod den tidligere US Open-vinder Svetlana Kuznetsova.

Yastremska følte sig ikke helt hjemme på banen i begyndelsen af kampen mod Wozniacki.

- Det var måden banen var på, atmosfæren. Men jeg kom ind i kampen og forsøgte at finde mit spil og min rytme, siger hun ifølge WTA's hjemmeside efter sejren.

Mens Wozniacki er i gang med en svær sæson uden turneringssejre, så forholder det sig anderledes med det ukrainske stortalent.

Yastremska har i 2019 både vundet i turneringer i Hua Hin i Thailand og Strasbourg i Frankrig.

Og i sidste uges Rogers Cup i Toronto nåede hun frem til kvartfinalerne.

- Jeg synes, at det går godt, er hendes vurdering af sommerens præstationer.

- Målet er så absolut at lave et godt resultat ved US Open. Jeg vil forsøge at spille stærkt her, så det bliver den bedst mulige forberedelse til US Open, siger hun.

Western & Southern Open-turneringen i Cincinnati fungerer som optakt til US Open, der spilles fra 26. august til 8. september.

/ritzau/