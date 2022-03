'Det har været nogle ekstremt svære måneder for mig. Ikke kun mentalt, men også fysisk.'

Sådan indleder den ukrainske tennisstjerne Elina Svitolina et opslag på Instagram, hvor hun fortæller sine mange følgere, at hun er nødt til at tage en pause fra tennis den kommende tid.

Hendes krop kan nemlig ikke holde til det.

'I lang tid har jeg kæmpet med rygproblemer. Smerten har gjort, at jeg ikke har kunnet forberede mig ordentligt til turneringer,' skriver den 27-årige ukrainer videre i opslaget, som du kan se nederst i artiklen.

Smerten i ryggen er dog den seneste tid blevet skubbet en smule til side, da hun i flere uger har fået fornyet energi af at se sine mange landsmænd kæmpe i krigen mod russerne i hjemlandet.

En situation, der dog har påvirket Elina Svitolina enormt den seneste tid, og som hun også har talt åbent om flere gange.

Men nu har smerterne i kroppen dog taget så meget overhånd, at hun må sætte tenniskarrieren på pause på ubestemt tid.

'Min krop kan ikke klare det mere. Jeg har brug for hvile. Derfor er jeg ked af at fortælle, at jeg kommer til at misse nogle af mine favoritturneringer i Europa, men jeg er sikker på, at vi ses igen snart,' lyder det fra tennisstjernen i opslaget.

Elina Svitolina var i sommer rørt til tårer, da hun hentede metal hjem til Ukraine ved de olympiske lege i Tokyo.

Her blev det nemlig til en bronzemedalje.