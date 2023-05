Så har man set det med.

Ukrainske Valeriya Strakhova er simpelthen partner med russiske Irina Khromacheva, selvom Rusland fortsætter sin invasion i nabolandet.

Det umage par nåede kvartfinalen i WTA-turneringen i Rabat, efter de vandt to turneringer i Colombia for nylig.

Ukarineren, der er født på Krim-halvøen tæt på den russiske grænse, har også vundet turneringer sammen med en anden russer, Anshba Amina.

Russiske Irina Khromacheva har succes med sin ukrainske partner. Foto: CHRISTOPHE SIMON Vis mere Russiske Irina Khromacheva har succes med sin ukrainske partner. Foto: CHRISTOPHE SIMON

Vicepræsidenten for det ukraine tennisforbund mener, at hun - til trods for at hun stiller op under ukrainsk flag - er pro-russer.

»Som en offentlig organisation kan vi ikke tilskynde til, at hun får frataget sit statsborgerskab eller tvinge hende til stille op for et andet land end Ukraine.,« Yevhen Zukin.

»Vi har undersøgt det og kan ikke finde en løsning«

Strakhova er nr. 303 i verden i single og nr. 135 i double, og derfor skrider de ukrainske myndigheder ikke ind, vurderer vicepræsidenten for det ukraine tennisforbund.

»Hvem gider bruge til på den slags?« lyder det fra Zukin.

Andre ukrainske spillere har taget kraftig afstand til de russiske modstandere.

Marta Kostyuk har eksempelvis nægtet at give hånd til spillere fra Rusland eller Belarus, mens Lesia Tsurenko trak sig fra den store turnering i Indian Wells, fordi hun stod til at møde Aryna Sabalenka fra Belarus.

Hun fik angiveligt et panikanfald, efter hun havde holdt møde med WTA's øverste boss Steve Simon om problematikken.