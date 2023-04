Lyt til artiklen

WTA får kritik fra topspilleren Elina Svitolina for forbundets håndtering af Ruslands invasion af Ukraine.

De ukrainske tennisspillere har savnet støtte fra kvindernes tennisorganisation WTA, efter at Rusland for godt et år siden invaderede Ukraine.

Sådan lyder det fra Elina Svitolina, der i denne uge gør comeback ved WTA-turneringen Charleston Open ovenpå en barselspause.

WTA har ligesom mændenes tennisorganisation ATP under den russiske invasion tilladt spillere fra Rusland og Belarus at stille op under neutralt flag. Belarus støtter Ruslands invasion af Ukraine.

»WTA burde have gjort mere - meget mere - på så mange punkter.«

»Nu er det for sent. Der er blevet udsendt mange pressemeddelelser og givet mange interviews. Det har været ubrugeligt,« siger Elina Svitolina til den franske avis L'Equipe.

Den ukrainske stjerne efterlyser hjælp fra tennisforbundet. En hjælp, som hun aldrig mener er kommet. I stedet har Elina Svitolina været igennem nogle måneder, der aldrig bliver glemt.

»De første måneder af konflikten var de mest skræmmende i mit liv. Jeg tænkte på min familie hele tiden. Jeg tjekkede hele tiden min telefon for at sikre mig, at mine kære havde det okay.«

Den 33-årige ukrainske topspiller udtaler sig, efter at landsmanden Lesia Tsurenko for tre uger siden trak sig fra en kamp i tredje runde i Indian Wells før et møde med Aryna Sabalenka fra Belarus.

Før kampen havde Lesia Tsurenko en samtale med WTA-direktør Steve Simon omkring WTA's linje i forhold til invasionen. Tsurenko udtalte efter snakken med Simon, at hun var i chok over hans holdninger.

Kort før kampen mod Sabalenka blev Tsurenko ramt af et panikanfald og opgav at spille kampen.

Elina Svitolina fortæller, at det er svært at rejse rundt i verden som ukrainsk tennisspiller under invasionen.

»Vi er bange, og vi føler os tomme. Det, der sker med Lesia, er meget sørgeligt.«

»Folk, der ikke har oplevet det, vil aldrig helt kunne forstå, hvordan det er ikke at have noget hjem og ikke føle sig sikker noget som helst sted.«

»Samtidig har vi familie i Ukraine, hvor der falder bomber, og man ved, at ukrainske byer bliver ødelagt,« siger Svitolina til L'Equipe.

Elina Svitolina har vundet 16 WTA-turneringer i karrieren og var en overgang nummer tre på verdensranglisten.

Sidste år valgte Wimbledon-turneringen at gå imod linjen fra WTA og ATP og udelukke spillere fra Rusland og Belarus, men spillere fra de to lande får i år lov til at deltage under neutralt flag.