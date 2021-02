Jessica Pegula er pludselig er kommet på manges læber, efter hun mandag besejrede femteseedede Elina Svitolina og spillede sig videre til kvartfinalen ved Australian Open.

Men selv om den useedede amerikaner ikke ligefrem er et velkendt navn i tenniskredse og længe har gået under radaren, så er hun formentlig den rigeste af dem alle.

Hendes forældre, Terry og Kim Pegula, ejer nemlig NFL-holdet Buffalo Bills og NHL-holdet Buffalo Sabres og har ifølge Forbes en formue på 5 milliarder dollar svarende til lidt over 30 milliarder danske kroner. Det skriver Fox Sports.

Terry Pegula har tjent størstedelen af sine mange penge på salget af olie- og gasvirksomheden East Resources.

Foto: DEAN LEWINS

Familien Pegula vakte for alvor opmærksomhed, da de i 2014 overbød Donald Trump og Bon Jovi i købet af NFL-holdet Buffalo Bills.

Dengang købte familien organisationen for 1,4 milliarder dollar. En organisation, der nu vurderes til at være 2 milliarder dollar værd.

Den store formue sætter tennisstjerner som Roger Federer og Serena Williams på plads med længder, men for første gang ser det nu ud til, at Jessica Pegula ikke kun stråler på den økonomiske front, men også på banen.

For nylig udtalte hun, at hun altid har skullet skabe sit eget navn, og det må hun i den grad siges at have gjort med mandagens sejr, der betyder, at hun for første gang har slået en spiller i top-10 og nu står i sin første kvartfinale ved en grand slam.

Donald Trump forsøgte i 2014 at købe NFL-holdet Buffalo Bills, men blev overbudt af Pegula-familien. Foto: MANDEL NGAN

Amerikaneren, der lige nu ligger nummer 61 på verdensranglisten, slog Svitolina 6-4, 3-6, 6-3.

Dermed fortsætter hun sin imponerende form ved årets første grand slam.

I første runde skabte hun således den første store overraskelse, da hun slog 12.-seedede Victoria Azarenka fra Hviderusland ud af turneringen, og i de efterfølgende to kampe afgav hun blot fire partier.

I kvartfinalen bliver modstanderen landsmanden Jennifer Brady.