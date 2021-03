Det så voldsomt ud, da teenage-stjernen Jack Draper faldt til jorden ved Miami Open.

For under den amerikanske tennisturnering, som i øvrigt var den 19-årige englænders debut på ATP-touren, blev den ekstreme varme for meget for den Draper.

Og derfor kollapsede den unge tennisspiller da også midt i kampen mod kasakhiske Mikhail Kukushkin. Det skriver det engelske medie Daily Mail.

Mikhail Kukushkin havde netop vundet første sæt med cifrene 7-5, da den tenniskometen pludselig faldt til jorden. Du kan se episoden nederst i artiklen.

Jack Draper under Wimbledon i 2018. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Jack Draper under Wimbledon i 2018. Foto: TOBY MELVILLE

»Jeg begyndte at føle mig utilpas, og så tog forholdene bare overhånd. Jeg mangler fortsat at forbedre mig fysisk. Min kampform er ikke lige den bedste,« siger Jack Draper, der har været hårdt ramt af corona tidligere på året.

Noget, der stadig påvirker hans fysiske forfatning, lyder det videre:

»Jeg har været igennem en hård periode, hvor jeg ikke har kunnet spillet særlig meget tennis.«

Straks efter kollapset kom både læger og trænere hurtigt englænderen til undsætning i den bagende sol og fik ham flyttet i skygge.

Ifølge mediet havde Jack Draper dog allerede gjort kampens dommer opmærksom på sit nedadgående helbred ved stillingen 6-5 til Kukushkin.

Det første sæt, der endte med at sætte en stopper for Jack Drapers ATP-debut, da englænderen efterfølgende måtte trække sig fra kampen, varede 1 time og 21 minutter.