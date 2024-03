Holger Rune vandt natten til onsdag dansk tid 6-2, 6-3 over amerikanske Michael Mmoh.

Den danske tennisspiller Holger Rune er videre fra 16.-delsfinalen i ATP 500-turneringen i Acapulco i Mexico.

Det sker efter en sejr på 6-2, 6-3 over amerikanske Michael Mmoh natten til onsdag dansk tid.

Opgøret var danskerens første i turneringen.

Rune vandt opgøret uden de store problemer og formåede at bryde Mmoh allerede i kampens andet parti.

Han sikrede første sæt ved at bryde amerikaneren for anden gang til 6-2.

I andet sæt slog Rune over i cruise control og skulle blot bryde Mmoh en enkelt gang for at sikre sejren.

Rune formåede i løbet af kampen at afværge alle tre breakbolde, som Mmoh stillede ham over for.

Danskeren er nummer syv på verdensranglisten, mens Mmoh er nummer 122.

Rune skal i næste kamp møde vinderen af opgøret mellem amerikanske Aleksandar Kovacevic og australske Jordan Thompson.

Kampen var Runes første, siden Alexander Shevchenko sendte ham ud af ATP 500-turneringen i Rotterdam i Holland tidligere på måneden.

Rune har for nylig genansat franskmanden Patrick Mouratoglou som træner.

Franskmanden blev en del af Holger Runes trænerteam i 2022, men i slutningen af august sidste år meddelte parterne, at samarbejdet ophørte.

Mens de arbejdede sammen vandt Holger Rune blandt andet ATP 1000-turneringen Paris Masters. Det er danskerens største triumf i karrieren.

Han har skiftet flittigt ud på sit trænerteam gennem det seneste halve år. Først stoppede Mouratoglou og Runes mangeårige træner Lars Christensen.

Efterfølgerne stoppede Severin Lüthi og Boris Becker tidligere i år efter kort tids tilknytning til danskeren. I begge tilfælde var det ikke afstemt, hvor meget tid Rune forventede, at de skulle bruge på trænergerningen.

