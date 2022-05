Lyt til artiklen

»Rune massakrerede sin modstander med sine forhåndsvindere og hans stopbolde med baghånden.«

Sådan skriver L'Equipe, Frankrigs største sportsavis, om Holger Runes sensationelle sejr mod verdensranglistens nummer fire Stefanos Tsitsipas ved French Open.

»Han blev aldrig træt af køre Tsitsipas rundt og tog hele tiden kontrol over spillet.,« skriver avisen videre, der generelt havde mange rosende ord til den danske tenniskomet.

Også det franske medie Le Parisien var svært begejstret for danskeres præstation mod den græske favorit. Faktisk så begejstret, at de ser det som at hele tennissporten er i gode hænder, når en spiller som 19-årige Holger Rune tordner frem.

Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

»Hans succes lover en lys fremtid for tennissporten. Vi taler meget om Carlos Alcaraz, men Holger Rune er på samme alder. De to tennisvidunderbørn er født med bare få dages mellemrum i 2003.«

Hvis vi tager i smut til Italien, er der også god læsning, hvis man er fan af holder Rune. Den store italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport skriver således om den unge danskers vilde præstation.

»Holger Rune slog på overraskende vis Stefanos Tsitsipas. Det var via en præstation af Rune, der spillede bedst over hele linjen, uden nogensinde at afveje fra sin personlige plan mod en meget monoton-spillende Tsitsipas.«

I Norge har de i den grad også lagt mærke til Holger Runes fantastiske spil ved dette års French Open.

Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

»Med elegante stopbolde satte Rune flere gange den 23-årige græker ud af spil. På tilskuerpladserne sad danskerens familie glade og rørte,« skriver norske VG.

Og fokusset er stort på Holger Rune i Norge, da han nu står over for norske Casper Ruud i kvartfinalen ved grand slam-turneringen i Paris.

»Jeg kender Holger ret godt. Det bliver en hård kamp. Han bliver bedre og bedre hele tiden,« siger Casper Ruud om sin kommende modstander til VG.