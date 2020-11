Alexander Zverev er anklaget for vold af ekskæreste, men lader sig ikke abstrahere på banen i Paris Masters.

Den tyske tennisstjerne Alexander Zverev er klar til finalen i Masters 1000-turneringen i Paris.

Det skete med en fornem sejr over spanieren Rafael Nadal i lørdagens anden semifinale. Cifrene lød 6-4, 7-5.

Den flotte sejr og generelt stærke præstation i turneringen kommer i en ellers svær tid for tyskeren.

I sidste uge anklagede hans ekskæreste Olga Sharypova ham for at have udøvet vold mod hende under sidste års US Open, hvilket han i onsdags nægtede alt om at have gjort i et opslag på sociale medier.

På de samme medier har Zverev siden været i strid modvind, men det har han altså formået at abstrahere fra på banen i Frankrigs hovedstad.

I første sæt brød han rent til 2-1 mod Nadal, og da Zverev var sikkerheden selv i egne partier, kunne han sikre sættet 6-4 efter 38 minutter.

I andet sæt gentog Zverev kunststykket og brød til 2-1. Zverev servede ved stillingen 3-2, da Nadal kæmpede sig til sine to første breakbolde, men tyskeren afværgede dem begge og bragte sig på 4-2.

I det efterfølgende parti havde Zverev fire breakmuligheder for at komme på 5-2, men Nadal holdt serv til 3-4 og brød så selv for første gang i kampen til 4-4.

Pludselig var alt åbent igen, men Zverev bragte sig atter i vinderposition ved at bryde til 6-5.

Derefter holdt Zverev serv og sikrede sin anden sejr over Nadal i syv forsøg i karrieren.

Tyskeren, der rangerer som nummer syv på verdensranglisten, skal i søndagens finale møde verdens nummer fem, Daniil Medvedev.

Russeren vandt sin semifinale tidligere lørdag med 6-4, 7-6 over canadieren Milos Raonic.

/ritzau/