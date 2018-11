Alexander Zverev takker Novak Djokovic for, at serberen søndag aften for en gangs skyld tabte en tenniskamp.

Den tyske tennisspiller Alexander Zverev har svært ved at fatte, at det søndag lykkedes at vinde ATP Finals i London.

I finalen slog den 21-årige tysker den serbiske favorit, Novak Djokovic, med 6-4, 6-3.

På vejen til finalen havde Djokovic ikke afgivet et eneste sæt, og han havde også slået Zverev i en gruppekamp tidligere på ugen, men søndag var rollerne byttet om.

- Lige nu har jeg svært ved at beskrive det.

- Jeg er meget lykkelig, og det er også klart den største titel, jeg nogensinde har vundet, siger Alexander Zverev.

Før finalen pegede alt på, at serbiske Novak Djokovic skulle vinde ATP Finals for sjette gang i karrieren.

De seneste måneder har serberen været noget nær uovervindelig.

Frem mod søndagens finaleopgør havde Djokovic vundet 35 af sine seneste 37 kampe, og da serberen ikke havde afgivet et eneste sæt i London, stod det klart, at der ventede Zverev en hård opgave.

Tyskeren er dog også bevidst om, at det i sig selv var lidt af en bedrift at slå Djokovic.

- Jeg vil gerne lykønske Novak med en god uge og en stærk anden halvdel af sæsonen. Du har stort set ikke tabt en eneste kamp, og jeg er meget taknemmelig over, at du tabte til mig.

- Jeg sætter stor pris på, at du lod mig vinde titlen, siger Alexander Zverev.

Tyskeren er den yngste vinder af ATP Finals, siden Novak Djokovic i 2008 vandt titlen for første gang.

ATP Finals afrunder tennissæsonen og har haft deltagelse af de otte bedste på verdensranglisten med undtagelse af Rafael Nadal og Juan Martin del Potro, der begge meldte fra. De blev erstattet af Kei Nishikori og John Isner.

Med finalesejren følger en pengepræmie på godt 16 millioner kroner.

/ritzau/AFP