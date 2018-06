Andenseedede Alexander Zverev var bagud 1-2 i sæt mod Damir Dzumhur, men sled sig videre i French Open.

Paris. 21-årige Alexander Zverev er de seneste år buldret ind på tennisscenen og er udråbt som manden, der skal efterfølge folk som Roger Federer og Rafael Nadal.

Den unge tysker har dog endnu ikke formået at slå igennem i grand slam-sammenhæng, men fredag nåede den andenseedede tysker ottendedelsfinalen ved French Open efter et flot comeback mod 26.-seedede Damir Dzumhur.

Ligesom i sin foregående kamp mod Dusan Lajovic var tyskeren nede 1-2 i sæt og måtte tilmed afværge en matchbold i femte sæt. Men igen fik han slidt sig til en sejr. Cifrene lød på 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 og 7-5.

Zverev er oppe som nummer tre i verden, har allerede vundet otte ATP-titler i karrieren og vundet mere end 66 millioner kroner i præmie. Men endnu har han aldrig været længere end ottendedelsfinalen i en grand slam.

Det får han nu mulighed for at overgå, hvis han også vinder sin næste kamp.

Zverev kom flot fra land fredag og virkede som en mand i kontrol, da han uden besvær snuppede første sæt med 6-2.

Sætsejren kom blandt andet i stand i kraft af ti rene vinderslag fra tyskeren, mens Damir Dzumhur omvendt kun præsterede et enkelt.

Den sløje start så ud til at vække bosnieren, som fik gang i sit spil i andet sæt.

Han tordnede 18 rene vinderslag afsted mod Zverev, som ikke havde modtræk mod Dzumhurs aggressive spil. Det gav bosnisk sætsejr på 6-3, og Dzumhur tog også tredje sæt.

Bosnieren fortsatte med at spille aggressivt og kunne serve sejren hjem ved 6-5 i fjerde sæt, men her så han ud til at blive ramt af nerver. Han tabte partiet rent, og i den efterfølgende tiebreak viste Zverev klassen med sejr på 7-3.

Et ujævnt femte sæt åbnede med tre servegennembrud, men alt var fortsat lige ved 5-5, hvor Zverev lykkedes med at bryde bosnierens serv igen.

Den chance forpassede tyskeren ikke, og med 7-5 i afgørende sættet er han klar til ottendedelsfinalen.

Også fjerdeseedede Grigor Dimitrov havde en svær fredag, da han stod over for den spanske veteran Fernando Verdasco. Men modsat Zverev fik han ikke rejst sig.

34-årige Verdasco viste sig fra sin bedste side og tog billetten til ottendedelsfinalen med sejr på 7-6, 6-2, 6-4.

/ritzau/