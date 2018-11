Alexander Zverev tog søndag karrierens indtil videre største sejr.

Det skete, da den kun 21 år gamle tysker slog den serbiske stjerne Novak Djokovic i to sæt i finalen ved ATP Finals i London med cifrene 6-4, 6-3.

Ud over turneringssejren kan Zverev også sætte lidt over 15 millioner danske kroner ind på kontoen i præmiepenge.

Med sin sejr afholdt tyskeren Novak Djokovic fra at vinde ATP Finals for sjette gang, hvilket ville have været en tangering af Roger Federers rekord.

Det er samtidig første gang, at en tysker vinder ATP Finals, siden Boris Becker gjorde det i 1995.

