Tennisspilleren Clara Tauson giver op i tredje sæt mod Shuai Zhang i turneringen Miami Open.

Clara Tauson må tage videre fra amerikanske Miami efter en enkelt kamp og en ubehagelig oplevelse.

Den danske tennisspiller trak sig i tredje sæt af kampen mod kinesiske Shuai Zhang i første runde af WTA-turneringen Miami Open.

Forinden havde hun tabt første sæt 4-6, vundet andet 6-4, mens stillingen i tredje sæt var 2-1 i kinesisk favør.

Undervejs i opgøret blev Tauson tilset på sidelinjen, og hun gav udtryk for, at hun ikke følte sig godt tilpas i den trykkende varme i Florida-storbyen, før hun til sidst opgav at fortsætte.

Tauson fik ellers en god start i det første møde med kineseren nogensinde. Danskeren bragte sig på 2-1 på sin anden breakbold i kampen, og kort efter brød hun igen til stillingen 4-1.

Så begyndte nedturen.

Tauson havde svært ved at finde løsninger, når Zhang satte hende under pres, og hun fik sværere og sværere ved at følge med.

Kineseren brød tilbage, og med fronten mod dommeren viftede Tauson med hænderne foran sit ansigt. Det tydede på, at danskeren havde svært ved at koncentrere sig.

Hun blev tilset på sidelinjen af sundhedspersonalet, før Zhang kort efter lukkede sættet.

Alligevel formåede Tauson at komme ud til andet sæt med fornyet energi.

Hun brød hurtigt til 1-0 og hev en stribe serveesser frem, før hun først bragte sig på 2-0 og siden 3-1.

Det ene servegennembrud viste sig at være nok, for med sit niende es i kampen vandt hun sættet.

En lang pause fulgte, efter at Tauson forlod banen for at gå en tur i omklædningsrummet.

Men efter et stykke tid tog spillerne langt om længe hul på tredje sæt, og set med danske briller blev det endnu en god start.

Tauson brød Zhang, men bevægede sig ikke optimalt på banen og tabte de næste to partier med nedslået blik og mangel på energiudladning.

Efter yderligere fire dueller kunne hun ikke mere, og hun søgte mod nettet for at takke sin modstander for kampen.

Holger Rune skulle modsat Clara Tauson gennem kvalifikationen for at nå til hovedturneringen, men i sin første kamp måtte han trække sig med rygproblemer.

Dermed er der ikke flere danskere tilbage i seniorturneringerne i Miami Open.

/ritzau/