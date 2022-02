Ashleigh Barty brød en 44 år lang forbandelse, da hun blev den første australier til at vinde Australian Open i singlerækkerne siden 1978 – og det blev fejret med manér.

Efter en finalesejr på 6-3, 7-5 over amerikaneren Danielle Collins kunne australske Ashleigh Barty fejre sejren ved at knappe en kold øl op live på australsk tv.

Og det var ikke alle, der tog lige godt i mod den beslutning.

»Vores glorificering og glamourisering af alkohol i dette land er normaliseret til det punkt, hvor vi ikke engang kan fejre succesen uden alkohol på live-tv. Det er bizart,« skrev den australske tv-vært James Matheson på Twitter om episoden.

Ash Barty celebrates with a beer on live Aussie TV #AusOpen #BartyParty pic.twitter.com/q4SqJcxuQt — Neil McLeman (@NeilMcLeman) January 29, 2022

En hav af Twitter-brugere var dog langtfra enige med tv-værten i hans kritik af den australske stjerne.

»'Ash' nød jo bare sin øl i fulde drag. Samtidig var det også hendes bedste ven, der tilbød hende den,« skrev en bruger på Twitter.

»Det var ikke malplaceret for mig. Det var trods alt en fejring af en stor sejr,« skriver en anden bruger.

Flere berettede også om, at det her netop var en måde at vise, hvordan man kan nyde en øl på forsvarlig vis.

»Det er sandt og en god pointe. Jeg tror, ​​jeg prøvede at fremhæve, hvordan alkohol, som har enorme sundhedsmæssige, økonomiske og familiemæssige konsekvenser, bliver positivt fremstillet, men alle andre 'stoffer' – endda mange mindre skadelige – bliver udskældt,« var tv-værten James Mathesons svar til de mange utilfredse Twitter-brugere.

Med sejren i Australian Open har verdensetteren Ashleigh Barty vundet tre Grand Slam-sejre, efter hun triumferede ved US Open i 2019 og Wimbledon i 2021.