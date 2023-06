Undervejs i kampen mod Márton Fucsovics tog Novak Djokovic sin trøje af.

Og her fangede tv-kameraerne en særlig detalje, der efterfølgende har fået en del opmærksomhed.

For Djokovic havde en lille rund metalplade tapet fast til brystet, og det var noget, der blev bemærket af blandt andre tenniskommentatoren Jim Courier.

»Der er noget tapet fast til Novak. Har du nogensinde set Robert Downey Jr. i samme rum som Djokovic? Måske er Novak Iron Man,« sagde han ifølge News.

Novak Djokovic havde en metalgenstand på brystet. Foto: Discovery Vis mere Novak Djokovic havde en metalgenstand på brystet. Foto: Discovery

Metalgenstanden blev også diskuteret på sociale medier, og da serberen var til pressemøde efter sejren på 7-6, 6-0, 6-3, blev han også spurgt ind til det.

»Da jeg var barn, kunne jeg rigtig godt lide Iron Man, så jeg prøver at være som ham,« sagde serberen med et smil og tilføjede:

»Mit team giver mig fantastisk hjælp ved hjælp af nanoteknologi, de hjælper mig med at præstere bedst muligt på banen, så det er den største hemmelighed ved min karriere. Hvis det ikke var for det, sad jeg nok ikke her,« sagde Djokovic med et glimt i øjet.

Mens han ikke selv gav et svar på, hvad genstanden præcist sad der for, har flere på sociale medier spekuleret i, om der er tale om en såkaldt Q-magnet, der skulle hjælpe på smerter og skader.

Novak Djokovic er med onsdagens sejr videre til tredje runde af French Open, hvor han fredag møder Alejandro Fokina.