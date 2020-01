TV 2-vært og reporter Camilla Nørgaard er lige nu i Australien, hvor hun som så mange gange før skal dække tennisturneringen Australian Open.

Men denne gang er anderledes. For ikke nok med, at det er Caroline Wozniackis sidste turnering i karrieren, så hærger der lige nu en brandkatastrofe i landet, der har påvirket tv-værten i en sådan grad, at hun har oprettet sin egen indsamling.

Og det er faktisk gået over al forventning, fortæller TV 2 Sports Camilla Nørgaard til B.T.

»Det har været helt vildt. Jeg anede ikke, om der var nogen, der ville støtte det overhovedet. Jeg havde faktisk ingen anelse om det, for jeg har ikke rigtig prøvet sådan noget før. Jeg sprang bare ud i det, og så måtte jeg se, hvordan det gik. Det har været vildt at følge med i, at så mange har været med til at give et bidrag og har delt det videre til andre.«

Jeg prøvede faktisk at lukke af for alle de forfærdelige ting, der skete, men til sidst skammede jeg mig nærmest over det. Camilla Nørgaard

På kun en uge er indsamlingen nået op på 55.000 kroner, og beløbene tikker fortsat ind, fortæller hun.

Som så mange andre har Camilla Nørgaard kunnet følge med i forfærdelighederne, der indtil videre har kostet 29 mennesker livet og ødelagt over 2.500 hjem. Et landareal større end det dobbelte af Danmark er dermed blevet raseret.

Derudover estimerer biologer, at op mod en milliard dyr har måttet lade livet i brandene.

Det hele blev for meget for TV 2-værten, der til sidst forsøgte at undgå at høre om de ting, der skete i det land, hun holder så meget af, og som hun snart skulle besøge igen.

View this post on Instagram For tre år siden stod jeg her og beundrede den smukke australske natur. Jeg frygter det syn, der venter, når jeg i næste uge vender tilbage. Men jeg er vanvittig taknemmelig for alle de penge, I sender med mig Jeg har samlet relevant info fra mine stories i det her opslag, som nemt kan deles, hvis nogen har lyst. A post shared by Camilla Nørgaard (@caminorgaard) on Jan 9, 2020 at 11:54am PST

»Jeg prøvede faktisk at lukke af for alle de forfærdelige ting, der skete, men til sidst skammede jeg mig nærmest over det. Det føltes lidt mærkeligt at skulle tage afsted til et land, hvor der var gang i en katastrofe,« siger hun og fortsætter:

»Og så tænkte jeg, at hvis jeg bare kunne gøre en lille bitte forskel og bare føle, at jeg gjorde et eller andet, så ville det føltes lige mindre underligt at skulle tage på ferie der.«

Derfor gik hun sammen med Dansk Røde Kors, og de fik i fællesskab stablet en indsamling på benene, som indtil videre har betydet, at der er samlet en god pose penge ind.

»Det har været fedt at kunne være med til at give videre, og jeg er rigtig, rigtig glad og taknemmelig for, at folk har støttet det.«

Nu vil hun inden længe selv besøge nogle af de mange hjælpearbejdere i landet, mens hun vil aflevere de penge, der er blevet samlet ind.

»Jeg syntes, det gav god mening selv at tage hen og aflevere pengene, selvom det ikke er i fysisk forstand, når jeg nu alligevel skulle til Australien. På den måde håber jeg at kunne gøre det lidt mere håndgribeligt i forhold til, hvad pengene bliver brugt til,« fortæller TV 2-reporteren.

Dermed er ferien også endt med at få en helt ny betydning, end hvad der oprindeligt var planen.

Fra på mandag er det dog tilbage til arbejdet, når hun skal følge Caroline Wozniackis sidste optræden, inden hun officielt lægger ketcheren på hylden.

Du kan støtte Camilla Nørgaards indsamling med 100 kroner ved at sende CAMILLA til 1290. Du kan også donere et valgfrit beløb på MobilePay ved at skrive nummeret 231317.