Det var næsten ikke til at tro, hvad man så, da Corentin Moutet og Adrian Andreev duellerede i ATP Challenger-turneringen i Orleans i Frankrig tidligere på ugen.

Undervejs i kampen gik bølgerne højt, og der blev blandt andet råbt 'fuck dig' fra Andreev til Moutet - og efter sidste bold slog det gnister i et hidsigt sammenstød mellem de to.

Vinderen Andreev klappede hårdt Moutet i hånden, og det fandt Moutet sig ikke i.

Det eskalerede i et voldsomt sammenstød med skub og slag med ketcher, inden kampens dommer ilede til og brød de to kamphaner fra hinanden - du kan se video af sammenstødet i bunden af denne artikel.

Men temperamenterne lagde sig ikke - og anklagerne fløj fra Moutet mod Andreev efterfølgende.

»Jeg siger ikke undskyld for noget af det, der skete sent i kampen. Når en spiller siger 'fuck dig' to gange, mens han kigger mig i øjnene, så kan jeg ikke lade være med at fortælle ham, at han er forkert på den - og det på min egen måde,« skrev Moutet på Instagram efterfølgende.

Og angiveligt havde sammenstødet også en flig af en dansk serie-kamp over sig - for Andreev sagde angiveligt til Moutet, at de to skulle tage den efterfølgende.

»Han truede mig og bad mig om at vente ved udgangen af banen. Det gjorde jeg selvfølgelig, men jeg havde problemer med at finde ham i ti minutter,« lød det fra Moutet kort efter kampen.

Hvad det endte med, melder historien intet om.

Men i hvert fald er Moutet færdig ved ATP-turneringen, mens bulgarske Andreev lørdag spiller semifinale i den franske turnering.