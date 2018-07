Ganske vist røg Caroline Wozniacki ud af den igangværende Wimbledon-turnering i London allerede i anden runde efter et chokerende nederlag mod russeren Ekaterina Makarova. Men de kvindelige tennisspilleres organisation, WTA, har ikke glemt hende.

Således er den 28-årige danske tennisspiller blevet hædret for at have leveret juni måneds bedste slag - et lob med baghånden - på WTA Touren.

Det skete i en kamp mod Johanna Konta ved turneringen Nature Valley International i Eastbourne, hvor Caroline Wozniacki strøg til tops med finalesejr over Aryna Sabalenka fra Hviderusland.

Caroline Wozniacki i kampen mod Ekaterina Makarova i Wimbledon. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Caroline Wozniacki i kampen mod Ekaterina Makarova i Wimbledon. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

WTA har ved samme lejlighed uddelt yderligere to priser:

Mens tjekken Petra Kvitova er blevet 'WTA Player of the Month', er tyskeren Tatjana Maria hædret med 'WTA Breakthrough of the Month' for sit comeback i verdensranglistens top 50.

I øvrigt holder Caroline Wozniacki i øjeblikket ferie sammen med sin amerikanske kæreste David Lee på den italienske ø Capri.

Her fejrede de tirsdag Caroline Wozniackis 28 års fødselsdag ved en privat middag med små delikatesser som pizza, mozzarella og linguine med rejer.

Desuden var der tit til at fodre det sociale internetmedie, Twitter, med et billede af sig selv iført bikini:

Birthday smiles! #Capri #feeling28 Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 11. Jul, 2018 kl. 5.04 PDT

Efter planen er Caroline Wozniacki tilbage på tennisbanen i slutningen af juli, hvor hun deltager ved »City Open« i den amerikanske by Washington.

Som optakt til sæsonens sidste Grand Slam-turnering, US Open, deltager hun desuden ved turneringer i Montreal og Cincinnati.