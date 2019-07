Ganske vist røg Holger Rune ud af Wimbledons drengesinglerække, da han onsdag eftermiddag i tredje runde skuffende tabte 4-6, 5-7 til briten Anton Matosevich.

Ikke desto mindre har den 16-årige dansker, der var topseedet i grand slam-tennisturneringen i London, masser af gode grunde til at smile i øjeblikket.

For når juniorernes verdensrangliste på mandag opdateres, overtager han førstepladsen foran italieneren Lorenzo Musetti.

Herudover er Holger Rune mod forventning alligevel blevet tildelt et wild card til næste uges Challenger-turnering i den hollandske by Amersfoort. Vel at mærke uden at han skal forpligte sig til at stille op i turneringen næste år, hvor der på samme tid spilles ATP-turnering i Båstad.

Holger Rune jubler efter at have vundet en duel i drengesinglefinalen ved French Open. Foto: Roger Parker Vis mere Holger Rune jubler efter at have vundet en duel i drengesinglefinalen ved French Open. Foto: Roger Parker

»Det glæder han sig helt vildt til,« siger hans mor og manager, Aneke Rune, til B.T. og tilføjer:

»Holger er stadig med i Wimbledons drengedoublerække. Det hygger han sig med, og forbereder sig på den måde til de kommende turneringer i først Holland og dernæst Italien.«

Hun lægger dog ikke skjul på, at Holger Rune havde det skidt med den tidlige Wimbledon-exit.

»Han er godt nok ked af det, for han følte sig godt tilpas med at spille på græs. Men den seneste periode med blandt andet turneringssejr ved French Open har været hektisk,« siger Aneke Rune.

Blå bog Holger Rune Født: 29. april 2003 i Charlottenlund

Familie: mor (Aneke) er selvstændig (sælger drikkevandskølere), mens far (Anders) arbejder i shippingbranchen. Søsteren Alma er 20 år

Begyndte at spille tennis som seks-årig

Medlem af Hellerup Idrætsklub

Blev i april 2018 den yngste dansker nogensinde til at spille på Davis Cup-holdet

Sikrede sig i marts 2019 - som yngste spiller nogensinde - DM-guld i herresingle

Vandt i juni 2019 French Open i drengesingle

Hun glæder sig i øvrigt over, at sønnen efter nederlaget har modtaget masser af positive tilkendegivelser.

»Jeg tror, han har fået mindst 300 opmuntrende og søde beskeder fra danskere og udlændinge. Det er virkelig dejligt og rørende at mærke folks kærlighed og betænksomhed,« lyder Aneke Runes slutreplik.

Efter planen deltager Holger Rune i indeværende sæson i mindst to juniorturneringer mere:

I september skal han spille US Open, og som sidste programpunkt inden vinterpausen forventes det, at han stiller op i sæsonfinalen.