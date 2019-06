»Vi står bag de danske atleter,« fortæller Team Danmark højt og flot på forsiden af sin hjemmeside.

Imidlertid lyder der nu kritik af den statslige organisation, der varetager den overordnede planlægning af eliteidrætten i Danmark, fra en af Dansk Tennis Forbunds mest markante ledere.

»Jeg kan forstå, at de er glade for Clara Tausons og Holger Runes finalesejre i år ved henholdsvis Australian Open og French Open. Men det er jo ikke, fordi de har hjulpet til, og ærlig talt er jeg ikke særligt begejstret for dem. Efter min bedste overbevisning har de nærmest modarbejdet os,« siger Thomas Kønigsfeldt, der ud over at være næstformand i DTF er medlem af bestyrelsen i det Internationale Tennis Forbund.

Han forklarer sin opsigtsvækkende udtalelse med, at man i DTF fik nej fra Team Danmark på en forespørgsel om støtte til talent-duoen, da de var mindre.

Holger Rune ved præmieoverrækkelsen efter at have vundet drengesinglefinalen ved French Open i Paris. Foto: Anne Parker Vis mere Holger Rune ved præmieoverrækkelsen efter at have vundet drengesinglefinalen ved French Open i Paris. Foto: Anne Parker

»De troede ikke på os, når vi sagde, at Clara og Holger var kommende verdensstjerner. På det punkt kiksede Team Danmark. For de må forstå, at tennis er anderledes end så mange andre idrætter. Her har man behov for hjælp i udviklingsfasen. Man kan i tennis ikke bare komme ind som 18-årig og straks markere sig internationalt. Vi har i tennissporten en helt anden situation, og den har man i Team Danmark nægtet at acceptere,« siger Thomas Kønigsfeldt.

Sidste år tilbød Team Danmark at hjælpe Clara Tauson økonomisk i forbindelse med hendes deltagelse ved ungdoms-OL, hvortil hun imidlertid valgte at melde fra, fordi hun foretrak at spille med i juniorernes sæsonfinale.

»Herudover har Team Danmark ikke støttet os med en eneste krone de seneste mange år. Det eneste, vores spillere er blevet tilbudt, er serviceydelser som for eksempel fysisk behandling,« siger Thomas Kønigsfeldt.

Dansk Tennis Forbund skal inden 24. juni indsende sit høringssvar angående Team Danmarks kommende støttekoncept.

Danske Grand Slam-vindere i juniortennis 1947: Kurt Nielsen vinder drengesinglerækken i Wimbledon

1948: Kurt Nielsen vinder drengesinglerækken ved French Open

1998: Eva Dyrberg vinder pigedoublerækken i Wimbledon og ved US Open med henholdsvis Jelena Kostanić og Kim Clijsters

1999: Kristian Pless vinder drengesinglerækken ved Australian Open

2006: Caroline Wozniacki vinder pigesinglerækken i Wimbledon

2019: Clara Tauson vinder pigesinglerækken ved Australian Open, mens Holger Rune vinder drengesinglerækken ved French Open

»Men hvis de har tænkt sig at fortsætte, som tilfældet har været i det seneste støttekoncept, nærer vi ikke de store forhåbninger om, at vi får noget,« siger Thomas Kønigsfeldt.

B.T. har forelagt hans kritik til Team Danmark-direktør Lone Hansen.

»Vi er i dialog med tennisforbundet i forhold til at få skabt et setup omkring elitearbejdet. Inden vi går ind i et støttesamarbejde om aktiviteter på det junior-niveau, som man må sige, både Clara Tauson og Holger Rune befinder sig på, kræver vi, at der er en organisation, der kan tage vare på atleterne,« siger hun og tilføjer:

»Dansk tennis råder over to virkelig stærke juniorer. Vi vil fremadrettet hjertens gerne samarbejde med DTF. I tennis er det sådan, at man arbejder i isolerede enheder, hvor meget er lagt an på, at der er stor støtte fra familien og personlige trænere. Jeg vil nødig sige, at det er på grund af Team Danmark, at de gør sig gældende. Det, vi selvfølgelig forsøger, er at få lagt et fundament for Clara og Holger, så de også husker på, at der for eksempel er noget, der hedder uddannelse. Team Danmark vil gerne være med til at skabe hele atleter. Vi synes, at det er dejligt med medaljer – men ikke for enhver pris.«

Clara Tauson vandt i januar pigesinglefinalen ved Grand Slam-tennisturneringen Australian Open i Melbourne. Foto: MAST IRHAM Vis mere Clara Tauson vandt i januar pigesinglefinalen ved Grand Slam-tennisturneringen Australian Open i Melbourne. Foto: MAST IRHAM

Thomas Kønigsfeldt giver Lone Hansen ret i, at den succes, såvel Clara Tauson som Holger Rune oplever i øjeblikket, ikke mindst skyldes deres respektive familiers opbakning.

»Mens Clara har sin far (Søren, red.) med på de mange og nødvendige udlandsrejser, har Holger følgeskab af sin mor (Aneke, red.). Det giver spillerne tryghed. Desuden er det også en afgørende faktor, at de i hverdagen har mulighed for at træne i egne danske klubber,« siger Thomas Kønigsfeldt.

Han kalder det for 'enestående', at en lille nation som Danmark i øjeblikket har to regerende grand slam-juniorvindere, og at de ligger nummer et og to på verdensranglisterne i henholdsvis pige- og drengesingle.

»Det viser, at vi i dansk tennis gør noget rigtigt i disse år,« siger Thomas Kønigsfeldt.

Holger Rune jubler efter at have vundet en duel i drengesinglefinalen ved French Open. Foto: Roger Parker Vis mere Holger Rune jubler efter at have vundet en duel i drengesinglefinalen ved French Open. Foto: Roger Parker

Holger Rune, der ved French Open besejrede amerikaneren Toby Alex Kodat i drengesinglefinalen, lægger ikke skjul på, at han er glad for, at hans mor har tilsidesat meget for at bakke ham op.

»Årsagen til, at det gik så godt for mig i Paris, er, at mit team fungerede perfekt. Jeg havde en mentaltræner (Lars Robl, red.) med derned. Han gav mig nogle redskaber til at tanke energi, når jeg løb ind i vanskeligheder på banen. Taktisk blev jeg inden kampene klædt godt på af min træner (Lars Christensen, red.), og hvad angår min mor, sørgede hun for, at der i pauserne mellem kampene var ro omkring mig. Hun har været med mig, siden jeg var helt lille. Uden hendes hjælp havde jeg ikke opnået denne turneringssejr. Kort sagt: Hun betyder alt,« siger Holger Rune.

Én af hans trænere, den tidligere danske topspiller Kenneth Carlsen, angiver den danske tenniskultur som en anden væsentlig årsag til, at danske juniortennisspillere i årets første måneder har erobret verdenstoppen.

»Man skal ikke glemme, at flere af de spillere, der brød internationalt igennem i 1980'erne – heriblandt Michael Mortensen og Tine Scheuer Larsen – nu deler gavmildt ud af erfaringerne til ungdommen. Det, de dengang lærte, nyder Holger og Clara godt af i dag,« siger Kenneth Carlsen, der har store forventninger til Holger Rune.

»Det er imponerende, at Holger allerede i sin blot anden grand slam-turnering ryger til tops. Men det viser bare, at hans talent er gigantisk, og at potentialet er så stort, at alle hans drømme kan blive opfyldt. For mig at se kan han blive verdensetter. Om han er det om to eller fem år, betyder ikke så meget. Det er vigtigt, at han tager skridtene mod de store resultater i et tempo, der for ham er det rigtige,« lyder Kenneth Carlsens slutreplik.