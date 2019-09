Der bliver nok ekstra tænding på, næste gang den australske tennis-badboy Nick Kyrgios ramler ind i italienske Matteo Berrettini på ATP-touren.

For da Berrettini i mandags beserjede russiske Andrey Rublev i US Opens fjerde, blev den kvindelige tennisstjerne Alja Tomljanovic i italienerens VIP-boks

26-årige kroatisk-australske Alja Tomljanovic har tidligere været kærester med Nick Kyrgios, som er kendt og berygtet for sin uforudsigelige spillestil og sit voldsomme temperament.

Derudover har en restaurantejer i New York forleden lagt et billede på Instagram, hvor han poserer med Tomljanovic og Berrettini - og tenniskollegaen Félix Auger-Aliassime.

Derudover har en restaurantejer i New York forleden lagt et billede på Instagram, hvor han poserer med Tomljanovic og Berrettini - og tenniskollegaen Félix Auger-Aliassime.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af (@ajlatom) den 12. Mar, 2019 kl. 9.00 PDT

Og det har sat gang i spekulationerne, om Tomljanovic og Berrettini er et par. Indtil videre har de ikke bekræftet, at der skulle være amoriner i luften.

Matteo Berrettini møder fredag Rafael Nadal i US Open-semifinalen.

Alja Tomljanovic og Nick Kyrgios begyndte at date i 2015, men pludselig fjernede Tomljanović samtlige billeder af parret fra sine sociale platforme, efter at Kyrgios blev spottet med andre kvinder under Wimbledon.

For nyligt blev 24-årige Nick Kyrgios i øvrigt spottet sammen med den canadiske tennisstjerne Genie Bouchards tvillingesøster, Beatrice Bouchard. Hvilket også har sat gang i romance-rygterne.