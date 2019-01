Danmark har fået endnu en grand slam-vinder i juniortennis.

For øjnene af knap 1.000 tilskuere på Rod Laver Arena i Melbourne vandt Clara Tauson pigesinglefinalen ved Australian Open 6-4, 6-3 over Leylah Annie Fernandez fra Canada.

Hermed går Clara Tauson i fodsporene på en række danske tennisprofiler.

Således er det tidligere også lykkedes spillere som Kurt Nielsen, Kristian Pless og Caroline Wozniacki at vinde en af de fire store grand slam-tennisturneringers juniorrækker.

1. Wozniackis afløser er fundet

Nu kan det ikke længere skjules. Med finalesejren på 6-4, 6-3 i Australian Opens pigesinglerække over Leylah Annie Fernandez leverede Clara Tauson bevis for, at dansk tennissport har fundet afløseren for Caroline Wozniacki, hvis karriere formentlig nærmer sig sin afslutning. At vinde en af de fire store grand slam-turneringers juniorrækker er en bedrift, som sponsorer indenfor nærmeste fremtid vil belønne Clara Tauson med givtige kontrakter og wild cards til større seniorturneringer.

Danske grand slam-vindere i junior-tennis 1947: Kurt Nielsen vinder drengesingle-rækken i Wimbledon

1948: Kurt Nielsen vinder drengesingle-rækken ved French Open

1998: Eva Dyrberg vinder pigedouble-rækken i Wimbledon og ved US Open med henholdsvis Jelena Kostanić og Kim Clijsters

1999: Kristian Pless vinder drengesingle-rækken ved Australian Open

2006: Caroline Wozniacki vinder pigesingle-rækkken i Wimbledon

2019: Clara Tauson vinder pigesingle-rækken ved Australian Open

2. Fysikken blev afgørende

Det er indiskutabelt, at Clara Tauson er en teknisk dygtig tennisspiller. I finalen kom det den 16-årige dansker tilgode, at hendes fysik var bedre end modstanderens. Hendes serv var velfungerende, og med en stribe velplacerede og hårde slag lagde hun et konstant pres på Leylah Annie Fernandez, der ingen modtræk havde.

Foto: WILLIAM WEST Vis mere Foto: WILLIAM WEST

3. Tauson har temperament

Når Clara Tauson går på banen, lader hun følelserne få frit løb. Men hun bryder sig bestemt ikke om at tabe. Så når modstanderen i finalen vandt en duel, kiggede hun ofte bebrejdende på sin far og træner, Søren Tauson, der fra sin position på Rod Laver Arenas tilskuerpladser måtte lægge øren til en del frustationer.