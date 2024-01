En tragedie har ramt Australian Open.

Den mangeårige engelske tennisjournalist Mike Dickson er nemlig død, mens han var i Melbourne for at dække den prestigefyldte grand slam-turnering.

Det skriver det australske medie 9News.

Og på det sociale medie X har Mike Dicksons familie da også bekræftet onsdagens tragiske dødsfald.

»Vi er knuste over at måtte meddele, at vores vidunderlige mand og far, Mike, er død efter et kollaps, mens han var i Melbourne til Australian Open,« skriver familien i en erklæring og fortsætter:

»I 38 år udlevede han sin drøm ved at dække sport i hele verden. Han var en fantastisk mand, og vi vil savne ham helt forfærdeligt. Lucy, Sam, Ruby og Joe.«

Arrangørerne af Australian Open er da også i dyb sorg over den triste besked, der har ramt turneringen.

»Vi er chokerede og kede af at høre om Mikes pludselige død. Han var en mangeårig ven og kollega. Vores tanker er hos hans familie,« lyder det på X.

Selve årsdagen til englænderens kollaps er ikke blevet oplyst.

Mike Dickson arbejdede som journalist for det engelske medie Daily Mail, hvor han havde været ansat i mere end 30 år.

Han blev 59 år.