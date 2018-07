Novak Djokovic var i Wimbledon-historiens næstlængste semifinale, før han kunne sikre sig en plads i finalen.

London. For femte gang i karrieren spillede serberen Novak Djokovic sig lørdag i Wimbledon-finalen.

Det skete efter en sejr i en forrygende semifinale i fem sæt mod spanieren Rafael Nadal.

Dermed ser Djokovic for alvor ud til at være tilbage efter flere skader, der har holdt ham ude af turneringer i sidste halvdel af 2017, og det har taget lang tid for serberen at komme ovenpå igen.

- Det er svært at finde ord. De sidste 15 måneder. Alt det jeg har været igennem for at stå her.

- Det er meget specielt. Det kunne virkelig været gået begge veje, og det var meget få ting, der adskilte de to spillere. Indtil det sidste slag vidste jeg ikke, om jeg skulle vinde, siger Djokovic ifølge Reuters.

Semifinalen mod Nadal vil blive skrevet ind i historiebøgerne som den næstlængste semifinale ved Wimbledon nogensinde.

Kampen varede 5 timer og 21 minutter og var fyldt med tennis i verdensklasse fra begge spillere, inden Djokovic kunne knytte næverne efter en sejr på 6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8.

Historiens længste semifinale i Wimbledon blev spillet fredag mellem sydafrikaneren Kevin Anderson og amerikaneren John Isner.

Der måtte Anderson knokle i 6 timer og 36 minutter, før han kunne sikre sig en plads i finalen.

Det bliver derfor sandsynligvis to trætte spillere, der står over for hinanden i søndagens finale om det fornemme trofæ.

- Forhåbentlig kan vi begge spille. Det har været en rutsjebane for ham i de sidste par runder, men han havde en fridag, og det betyder meget. Jeg ville ønske, jeg havde en, siger Djokovic.

Finalen bliver spillet søndag.

/ritzau/