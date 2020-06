Mens rygterne svirrer om turneringen US Open, melder træner, at Williams er sulten efter at komme i gang.

Den 38-årige amerikanske tennisstjerne Serena Williams "ville elske at spille US Open".

Det siger hendes træner, Patrick Mouratoglou, til britiske BBC.

Grand slam-turneringen er sat til at gå i gang 31. august.

Men flere topspillere hos herrerne - blandt andre Rafael Nadal og Novak Djokovic - har udtalt sig kritisk om en eventuel afvikling.

Serena Williams lader imidlertid til at være åben.

- Selvfølgelig, hun ville elske at spille, siger Mouratoglou til BBC ifølge Yahoo Sport.

Som følge af coronakrisen har den officielle tennistour været sat på pause siden tidligt i marts.

Rygterne er det seneste døgn taget til i forhold til afviklingen af US Open, og de lyder, at den vil finde sted som planlagt, men uden tilskuere.

Det skriver New York Times mandag på baggrund af citater fra fire anonyme kilder inden for tennisorganisationer.

Ifølge kilderne kan beslutningen blive offentliggjort senere på ugen.

Williams havde et skadesplaget 2019, men nåede tilbage i form til at nå finalen i US Open sidste år.

- Ikke at kunne konkurrere er ekstremt svært for en spiller. Hun er helt klart tilbage til tennissporten for at vinde grand slam-titler. Det er hendes mål. Så US Open ville være den første mulighed for at vinde en, siger Mouratoglou til BBC.

- Den her US Open bliver særlig. Der kommer til at være mange restriktioner, og jeg bliver nødt til at tale med hende for at se, om hun vil være villig til at acceptere dem.

Serena Williams har 23 grand slam-titler i single og mangler én titel for at komme op på siden af Margaret Court, der vandt 24 grand slam-turneringer.

Serena Williams vandt senest en grand slam-turnering i 2017.

Hun vendte tilbage til tennissporten efter at have født sit første barn og har siden tabt fire grand slam-finaler.

/ritzau/