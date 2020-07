Simona Halep trækker sig fra turnering i Palermo grundet corona-situation i Rumænien samt angst for at flyve.

Rumæneren Simona Halep, der rangerer som nummer to på kvindernes verdensrangliste, stiller alligevel ikke til start, når WTA Tour genstarter efter coronapausen i begyndelsen af august.

Således har Halep meldt afbud til WTA-turneringen i Palermo, efter at der er kommet nye retningslinjer for rejsende fra Rumænien og Bulgarien til Italien.

Italien indførte fredag regler om, at rejsende fra de to lande skal gå i 14 dages selvisolation.

Halep har trukket sig, selv om arrangøren har søgt om dispensation for rejsende med tilknytning til turneringen.

- På grund af det øgede antal coronatilfælde i Rumænien og min angst for at flyve internationalt i disse tider, har jeg taget den svære beslutning at trække mig fra Palermo, skriver Halep på Twitter.

Turneringsledelsen ærgrer sig over afbuddet, da man havde sendt et hastebrev til sundhedsminister Roberto Speranza, hvor man anmodede om, at de spillere, der skal deltage i turneringen, bliver fritaget for karantæne.

Arrangøren havde tilmed nået at få dispensation, men det fik ikke Halep på andre tanker.

Rumæneren var den største stjerne, der var på startlisten i Palermo.

/ritzau/