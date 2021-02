I første runde af Australian Open skal Mikael Torpegaard møde sydafrikanske Lloyd Harris.

Selvtilliden er i top hos den danske tennisspiller Mikael Torpegaard forud for næste uges grand slam-debut i Australian Open.

Fredag blev der trukket lod til første runde i den prestigefyldte turnering, og her endte sydafrikanske Lloyd Harris som danskerens modstander.

26-årige Torpegaard, der er på 193.-pladsen på verdensranglisten, tror på sine chancer mod verdens nummer 91.

- Jeg var af den overbevisning, at så længe det ikke var Novak Djokovic i første runde, så skal det nok gå, siger han smågrinende med henvisning til den serbiske stjerne, som er topseedet i turneringen.

- Jeg kender Lloyd Harris lidt. Han er en rigtig god spiller, og i de her turneringer er der ikke nogen, der ikke er rigtig gode.

- På papiret er det selvfølgelig en mere overkommelig opgave, end så mange andre jeg kunne være løbet ind i. Men jeg tager en bold ad gangen og fokuserer på mit eget spil.

- Hvis jeg gør det, sætter mig mentalt op til kampen de næste tre dage og træner godt, så er jeg overbevist om, at jeg har en god chance for at vinde den kamp, lyder det på en telefonlinje fra Melbourne.

De to kombattanter minder om hinanden i statur. Begge rager 193 centimeter i vejret, og spillemæssigt er der også ligheder, mener Torpegaard.

- Jeg skal nok lige have sat mig med mine trænere, når de har set lidt video, for at få en rigtig evaluering og gameplan. Men han spiller på nogenlunde samme måde som mig med stor serv og går gerne ind og tager initiativ på boldene, siger danskeren.

Går Torpegaard videre fra første runde, skal han sandsynligvis op imod 13.-seedede David Goffin, hvis belgieren lever op til favoritværdigheden mod wild card-spilleren Alexei Popyrin.

Helt så langt tør Torpegaard dog endnu ikke tænke.

- Selvfølgelig kan man håbe, men jeg tager en kamp ad gangen og et point ad gangen. Ellers kommer der for mange nerver på. Jeg sætter mig mentalt op til den første, siger han.

Optakten har langtfra været optimal for Torpegaard, som er med i hovedturneringen som "lucky loser" efter at have tabt sin kvalifikationsfinale.

Han blev sendt i total isolation i to uger uden mulighed for at træne, da han havde siddet på samme fly som en coronasmittet på vej til Melbourne.

Men tilsyneladende har det ikke påvirket ham synderligt. I første runde af opvarmningsturneringen Great Ocean Road Open vandt danskeren over spanske Pedro Martinez, men tabte siden til tredjeseedede Hubert Hurkacz fra Polen.

- Det viste sig i første runde, at det ikke havde så stor indflydelse på min fysik og mit tennisspil. Det var positivt, og jeg føler mig rigtig godt spillende og godt tilpas fysisk og mentalt, siger han.

Uanset udfaldet af grand slam-debuten kan Torpegaard se frem til en anselig gevinst for sin deltagelse i Australian Open.

Der er i omegnen af 470.000 kroner til de spillere, der ryger ud i første runde, og for hver sejr stiger beløbet betragteligt.

/ritzau/