Dansk grand slam-deltagelse i herresingle hører til sjældenhederne, men det vil Michael Torpegaard ændre på.

26-årige Mikael Torpegaard løber næste uge på banen til sin grand slam-debut ved Australian Open mod sydafrikanske Lloyd Harris.

Det bliver en milepæl både personligt og for dansk tennis, som ikke har haft en deltager i herresingle i en af sportens fire største turneringer i single i ni år.

Danskeren kom med som "lucky loser" på grund af flere afbud.

Men trods sin kringlede vej ind i turneringen og en relativt sen debut i sportens fineste selskab mener Torpegaard, at det er dér, han hører til.

- Jeg føler, at jeg lige nu er måske 60-65 procent så god, som mit potentiale tillader mig at blive. Det er enormt motiverende, siger han på telefon fra Melbourne, hvor han føler sig velspillende trods tidligere at have været i 14 dages karantæne efter indrejsen til Australien.

- Hvis jeg rammer for eksempel 85 procent eller 100 procent, så er jeg overbevist om, at jeg har en plads i top-100 og regelmæssigt kan være med i grand slams.

At Torpegaard i den brede offentlighed i en del år ikke fik den store eksponering, skyldes blandt andet hans valg om at tage på college i USA, tror han.

- Efter nogle gode år som junior stod jeg ved en skillevej som 19-20-årig, siger Torpegaard.

- Jeg skulle beslutte, om jeg skulle gå direkte efter at blive professionel, eller om jeg skulle gå på college i USA.

- Jeg valgte college, og det gjorde, at jeg fik lov til at blive fysisk og mentalt stærkere. Samtidig voksede jeg både på og uden for banen. Det er det, der gør, at jeg er, hvor jeg er nu.

For mange tennisspillere er vejen til toppen blevet længere.

Gennemsnitsalderen i herrernes top-100 er steget markant fra omkring 24 år i slutningen af 1970'erne til over 28 år i 2018.

- Mange spørger mig, om jeg ikke er ved at blive gammel, men det er jeg jo ikke i det lys, siger Torpegaard.

- Jeg er ikke så bekymret over, at jeg er fyldt 26 år og ikke er det store, unge talent mere, siger han.

Det er også snarere undtagelsen end reglen, at stjerneskud som 17-årige Holger Rune og 18-årige Clara Tauson er så langt fremme i deres udvikling, som de er.

Torpegaard tror, at college var den rette vej for ham.

- Var jeg gået direkte efter at blive professionel efter juniortiden, så havde jeg fået så mange tæsk, at det halve kunne være nok. Jeg havde mistet lysten, siger han.

Mod Lloyd Harris tror Torpegaard, at han har "gode chancer", hvis han rammer niveauet.

Torpegaard ligger nummer 193 på verdensranglisten, mens Harris er nummer 91.

