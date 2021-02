Mikael Torpegaard tager i næste uge hul på sin første grand slam-turnering, når Australian Open begynder.

Sydafrikansk modstand venter Mikael Torpegaard, når den danske tennisspiller i næste uge debuterer i grand slam-sammenhæng.

I første runde af Australian Open skal den 26-årige dansker møde den tre år yngre sydafrikaner Lloyd Harris.

Mens danskeren aldrig har stået i en grand slam-turnering, har sydafrikaneren deltaget i alle fire med anden runde i French Open og US Open som bedste resultater.

I det hele taget har Harris mere erfaring på øverste niveau og har gennem karrieren optjent mere end fem gange så mange præmiepenge som danskeren ifølge ATP's hjemmeside.

Torpegaard, der er nummer 193 i verden, har aldrig stået over for spilleren fra Cape Town, som ligger på verdensranglistens 91.-plads.

Skulle det lykkedes danskeren at gå videre, kan 13.-seedede David Goffin vente i anden runde, hvis belgieren besejrer australske Alexei Popyrin.

Torpegaard blev egentlig slået ud i tredje runde af kvalifikationen til hovedturneringen, men fik en plads på reservelisten og tog alligevel til Australien.

Her endte han med at sidde i 14 dages total isolation efter at have været om bord på samme fly som en coronasmittet.

Modsat de fleste andre spillere havde han derfor ikke mulighed for at tage ud til træningsanlægget.

Til trods for den manglende træning vandt han sin kamp i første runde i opvarmningsturneringen Great Ocean Road Open over spanske Pedro Martinez.

Men mod den tredjeseedede Hubert Hurkacz fra Polen gik det galt i anden runde.

Mens kampen mellem Torpegaard og Harris formentlig går mere ubemærket hen for de fleste tennisseere verden over, vil mange øjne være rettet mod Novak Djokovic og Rafael Nadal i herrernes turnering.

Topseedede Djokovic, der er forsvarende mester, møder i første runde franskmanden Jeremy Chardy, mens Nadal indleder jagten på sin første Australian Open-titel siden 2009 mod Laslo Djere fra Serbien.

Hos kvinderne skal førsteseedede Ashleigh Barty i kamp mod Danka Kovinic i første runde, mens der er et spændende opgør i vente mellem Naomi Osaka og Anastasia Pavlyuchenkova.

Australian Open spilles fra 8. til 21. februar i Melbourne.

