Dommersystem fejlede på afgørende øjeblik og sendte Torpegaards spanske modstander op i det røde felt.

Det blev et sandt drama præget af store diskussioner, da danske Mikael Torpegaard tirsdag sikrede sig sin første sejr i en ATP 250-turnering.

Med cifrene 6-4, 7-5 slog han i første runde af Great Ocean Road Open i Melbourne i Australien spanske Pedro Martinez.

Men inden sejren blev en realitet, kom Torpegaards nerver for alvor på prøve, da kampen tog en uventet drejning, og en sen fodfejlsdom sendte hans modstander op i det røde felt.

- Det var en kanongod match fra begge sider, og jeg er rigtig glad for min første ATP-sejr, siger han efter kampen.

- Jeg er især glad for min mentale indstilling, for det var en tough kamp til sidste bold med en hel del drama. Men det lykkedes mig at overkomme det.

Ved stillingen 5-5 i andet sæt havde danskeren breakbold i spanierens serv.

Men systemet, der dømmer fodfejl, fik ikke registreret en fodfejl på spanierens andenserv. Derfor blev spillet afbrudt midt i et point, og pludselig fik Torpegaard tildelt partiet og stod med mulighed for at serve sejren hjem ved 6-5.

- Det gik min modstander helt loco over, og jeg har lidt på fornemmelsen, at han forsøgte at psyke mig, siger danskeren efter kampen.

Efter omkring ti minutter med store diskussioner mellem spanieren, dommeren og supervisor blev spillet dog sat i gang igen. Men her var Torpegaard nået at blive kold, fortæller han.

- I mange andre sammenhænge har jeg ladet den slags påvirke mig mentalt. Jeg var allerede nervøs i forvejen, så det kunne godt være gået galt, siger Torpegaard.

Danskeren lavede således også en dobbeltfejl på første bold efter spilstoppet. Men herefter lykkedes det alligevel at kæmpe sejren hjem.

- Jeg prøvede at grine af det og at komme ovenpå igen, og det virkede heldigvis, siger han.

Med sejren har den danske tennisspiller på bedst mulig vis lagt 14 dages hotelkarantæne op til de australske turneringer bag sig.

I næste runde venter polske Hubert Hurkacz, som er seedet som nummer tre ved Great Ocean Road Open og ligger nummer 29 i verden. Torpegaard ligger nummer 193 og har hidtil mest spillet på Challenger-touren.

Danskeren føler sig "velspillende", siger han og uddyber, at han håber, at han kan udnytte rollen som underdog mod den polske topspiller.

