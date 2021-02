Problemer med det ene knæ kunne ikke være kommet på et værre tidspunkt for den danske grand slam-debutant.

Det var i høj grad problemer med det venstre knæ, der tirsdag eftermiddag lokal tid slukkede Mikael Torpegaards drøm om at spille sig videre fra første runde af Australian Open i Melbourne.

Det fortæller det 26-årige danske tennistalent på et pressemøde efter kampen, som han tabte 6-4, 3-6, 2-6, 2-6 til sydafrikanske Lloyd Harris.

- Jeg var rigtig godt tilfreds med den måde, jeg gik ind til kampen på. Det var præcis, som jeg havde håbet på. Jeg var glad for mit spil i første sæt. Desværre blev jeg lidt for passiv i andet sæt, da jeg havde chancen for at bryde tidligt, siger Mikael Torpegaard.

I andet sæt havde Harris to breakbolde og kunne komme foran 4-2, men Torpegaard afværgede dem begge, hvorefter han vandt partiet med et servees.

Men derefter fik Harris overtaget, og sydafrikaneren vandt sættet 6-3 og de efterfølgende to sæt 6-2, 6-2.

- I andet sæt begyndte jeg at mærke en skarp smerte i mit venstre knæ, og det hæmmede mig, når jeg skulle serve. Det blev værre i løbet af kampen, hvilket bestemt ikke hjalp på mine vinderchancer, siger Torpegaard.

Han erkender, at han ikke havde noget ordentligt modtræk mod en spiller som Harris Lloyd, der uden større problemer vinder sine egne servepartier.

- Al respekt for ham og den måde, han løftede sit spil på i andet sæt, siger Mikael Torpegaard, som er nummer 193 på verdensranglisten, mens Lloyd ligger nummer 91.

Torpegaard fortæller videre, at i tredje og fjerde sæt hæmmede knæproblemerne ham så meget, at han hverken kunne sætte af eller lande ordentligt.

Mellem de to sæt måtte han da også bede om en pause, hvor han fik behandling på banen.

- Det er ikke noget, jeg har oplevet før, og jeg håber selvfølgelig, at det ikke er noget alvorligt, siger han og tilføjer, at skaden opstod under træning for to dage siden.

- Jeg landede fra en serv og mærkede en brændende smerte.

- Inden kampen i dag tog jeg noget smertestillende, og det virkede ikke til at være alt for slemt, men det blev det altså i andet sæt, siger han.

Torpegaard var kommet ind i Australian Open som "lucky loser" på grund af flere afbud og tilbragte sine første 14 dage i Australien i streng hotelkarantæne som følge af coronapandemien.

Hans grand slam-debut tirsdag markerede samtidig, at det var første gang i ni år, at Danmark har haft en deltager med i herresingle i en af tennissportens fire største turneringer.

/ritzau/